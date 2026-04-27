"Htio je da raskine ugovor s Grandom i šta je uradio za 10 godina?": Žika Jakšić isprozivao Milana Stankovića (Video)

Producent Žika Jakšić otkrio da se nije čuo ni vidio sa pjevačem Milanom Stankovićem, koji se navodno vraća na scenu nakon višegodišnje pauze

Izvor: Damir Dervišagić

Mediji poslednjih dana bruje o povratku Milana Stankovića na muzičku scenu, nakon višegodišnje pauze, a veliki broj kolega se oglasio ovim povodom.

Desingerica je na pomen njegovog imena pitao "je l' to onaj mali Kinez", dok je Karleuša otkrila da je Milanu Stankoviću Grand svojevremeno zabranio da s njom snimi duetsku pjesmu "Insomnija".

Sada je o pjevaču progovorio i njegov bivši saradnik iz Zvezda Granda, Žika Jakšić, koji je rekao da bi "trebalo da sluša, jer pjevači čim naprave hit misle i da najbolje znaju kako se snimaju pjesme i spotovi".

Jakšić je potom rekao i da je Stanković zahvaljujući Grandu za četiri godine napravio neviđen uspjeh u karijeri, dok ga, nakon raskida ugovora sa Grandom, "nema nigdje 10 godina".

