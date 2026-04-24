"U početku su mu gledali kroz prste": Nakon mnogo godina isplivala istina o odnosu Milana Stankovića i čelnika Granda

Slobodan Batjarević Cobe otkrio je šta je njegov kolega Milan Stanković radio u "Grandu".

Milan Stanković je u jeku popularnosti nestao iz javnosti, a kolege znaju jako malo o njegovom sadašnjem životu. Slobodan Batjarević Cobe poznaje Milana još iz takmičenja "Zvezde Granda", a sada je govorio o njegovom ponašanju tokom takmičenja.

Naime, Cobe je rekao da su on i ostale kolege imale problem zbog Milana.

"Milan Stanković... Uvijek je kasnio, uvijek.. - počeo je pjevač.

"U početku su mu svi gledali kroz prste i onda kad je počeo da zapada za oko Žika je rekao 'Od sutra ko kasni od vas, cijelu ekipu uskraćujemo za toliko i toliko....' Mi smo se smijali, Milan dečko opušten skroz, ne nervira se a i dalje kasni. Ali Žika nas nikada nije kaznio, to se šalio....On je možda rekao u šalio da ga malo prodrma, ali njega ništa nije moglo da prodrma. U stvari njega ništa nije prodrmalo, on je nastavljao", rekao je Cobe u emisiji "Minsko polje".

"Milan nije u Beogradu"

Rada je otkrila i kako je reagovala kada je čula da Milan Stanković priprema novi album.

"I ja sam iznenađena tom informacijom koju si ti čuo i koju sam pročitala. To nije istina, ne snima novi album. Ja sam se iznenadila i pitala Milana: Milane, zar ja da ne znam koja sam ti kao najbliži rod? Jedino ako on od mene to želi da sakrije... On često to radi, krije od mene nešto namjerno... Milan je na planeti zemlji i mislim da je u Srbiji, ali nije u Beogradu. I ja bih možda tako da sam na njegovom mjestu.. On ni prstom nije mrdnuo, aktuelan je...", poručila je pjevačica.

