Eksplicitna poruka završila na Internetu: Dara Bubamara prvi put u javnosti nakon skandala s intimnim snimkom

Autor Dragana Tomašević
Pjevačica Dara Bumbarama našla se u centru skandala zbog eksplicitne glasovne poruke koja je procurila u javnost

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Dara Bubamara se pojavila na snimanju 'Zvezde Granda' i prokomentarisala medijsku pažnju oko njene intimne, glasovne poruke koja je osvanula u medijima.

Pjevačica je kratko prokomentarisala cio slučaj, ističući da se time bavi njen pravni tim.

"Moj advokat i kancelarija rade na tome da se utvrdi kako je to dospelo do medija, zato što je to stara poruka, ali je žalosno. Ja sam im godinama pomagala. Ljudi su ljubomorni, uspješna sam, majka, dobar čovjek, imam i lijepog dečka. Umjesto da su nešto radili od četiri do pola sedam, bolje da su uživali. Nije mi ni malo bilo prijatno, to je izdaja. Ljudi su jako zli", rekla je Dara.

Ona je dodala da joj, uprkos svemu, nije bilo prijatno što je poruka dospjela u javnost, ali i da je u određenoj mjeri situacija izazvala i reakcije javnosti.

"U svakom slučaju, drago mi je da sam nasmejala naciju. Nekad je bilo od četiri do pola sedam, sad je malo duže" poručila je pjevačica kroz osmijeh.

Šta se čuje u poruci?

Internetom kruži govorna poruka intimnog sadržaja u kojoj se Dara Bubamara (49) hvali noći provedenom sa 29-godišnjim dečkom.

Ovako izgleda novi dečko Dare Bubamare:


(Kurir, MONDO)

