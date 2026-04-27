Keba dobio 2.500 € na kocki: Pohvalio se masnim dobitkom, a na pitanje o intimnom snimku Dare Bubamare zanemeo

Dragan Kojić Keba iznenadio je sve priznanjem o kocki, te se pohvalio i da je jednom prilikom imao veći dobitak

Poznati folker Dragan Kojić Keba prvi je stigao na snimanje popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda“. Kako je istakao, na set je došao nešto ranije kako bi prisustvovao probi, a potom planirao da se presvuče i spremi za početak snimanja.

- Spreman sam za snimanje, došao sam ranije na probu, pa ću posle da se presvučem, rekao je Keba na početku.

U opuštenom razgovoru dotakao se i svojih vikend navika, priznajući da ne prati previše aktuelna dešavanja, uz jedan izuzetak utakmice Crvene zvezde.

Keba se pohvalio da je pratio nedavni derbi u kojem je njegov omiljeni tim odneo pobedu, kao i da je tačno prognozirao rezultat, iako taj osećaj ovog puta nije unovčio u kladionici. Keba je iskreno ispričao da se nekada kladio, pre svega zbog druženja i specifične atmosfere, jer se u samim kladionicama uvek okupljalo dobro društvo.

- Vikendom ne pratim ništa, jedino što sam pratio to je Zvezda. Pobedili smo u derbiju i pogodio sam rezultat. Nisam odigrao u kladionici. Kladim se nekad, otkako je sve online nijednom nisam dobio i prestao sam da igram. Kad sam išao u kladionice, tu se sklupljalo društvo, jednom sam dobio. Nemam poriv za kocku. Najviše sam dobio 2.500 evra. Sve se pare slatko potroše, samo da se ima - rekao je on.

Šokirao se pitanjem o Dari Bubamari

Iako je bio veoma raspoložen da deli anegdote iz svog privatnog života i priča o sportu, pevač je ostao strogo suzdržan kada su u pitanju skandali na domaćoj javnoj sceni. Naime, kada je upitan o aktuelnom intimnom snimku pevačice Dare Bubamare, Keba je bio šokiran, te nije želeo da kaže ni reč.

