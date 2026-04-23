Melina Galić svojevremeno je govorila o djeci, a posebno je hvalila sina Kana.

Izvor: Instagram printscreen / dzinovic_kann

Melina Arnold, ranije Galić, nedavno je rekla sudbonosno "da" britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu na luksuznom venčanju u Italiji na kom su bile samo odabrane zvanice.

Podsjetite se kako je sve izgledalo:

Vidi opis Melina javno hvalila sina, a onda se pravila da ga ne poznaje: Sve o odnosu sa Kanom koji joj nije došao na svadbu

Interesantno je da je dizajnerku podržala samo ćerka Đina, ali ne i sin Kan, a da postoji raskol u porodici bilo je jasno kada je nedavno Haris Džinović, na pitanje da prokomentariše vjenčanje bivše supruge, za MONDO rekao:

"Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju, to me ne interesuje, davno sam se ja, kad smo se razišli okrenuo svom životu i svom djetetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće... šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet".

Pogledajte 00:12 Pitali smo Harisa kako komentariše Melininu udaju: Evo kako je reagovao Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Kako je istakao samo jedno dijete, a ne djecu, mnogi su zaključili da se njegova izjava odnosi samo na Kana, a ne i na Đinu koja je javno pružila podršku majci, i koja je već duže vrijeme provodi vrijeme sa njom u Monaku.

Vidi opis Melina javno hvalila sina, a onda se pravila da ga ne poznaje: Sve o odnosu sa Kanom koji joj nije došao na svadbu

Iako danas, po svemu sudeći, nije u najboljim odnosima sa sinom, Melina je svojevremeno govorila o deci na drugačiji način, hvaleći Kana.

"Drago mi je što Kan nije ekstravagantan kao Đina. Često čujem kako ljudi to govore, ali nemam problema sa djecom. Nemam sada ovdje drvo u koje da kucnem, ali presrećna sam u kakve ljude rastu. Istina je da su u uzrastu kada im je sve drugo draže, imaju svoj krug prijatelja, svoja interesovanja, stoga se ja trudim da ne savjetujem. Povremeno nešto dobacim, čisto da to imaju u vidu. Nije ovo vrijeme kakvo je nekad bilo. Učim se da zaćutim i budem strpljiva, jer vjerujem da se djeca roditeljima vrate u 20-im. Ne mogu da kažem da imamo svađe i neslaganja, zaista su oboje vrlo dobri, stoga ih i Hari pušta da ostanu u gradu do kada žele", navodila je ona.

"Jako sam srećna što nijedno od njih dvoje nije poželjelo da se bavim modom ili muzikom. Drago mi je što traže svoj put. Kan je u sportu, Đina pak razmišlja o fakultetu, a počela je da radi i neke kampanje, sa čim se nisam u početku složila, ali kada sam vidjela koliku joj to sreću pričinjava, koliko je vredna, nisam mogla ništa drugo do da je podržim", dodala je Melina bila za domaće medije. Doduše, Đina je u međuvremenu ipak uplovila i u modne vode.

Međutim, stvari su se očigledno promijenile. U medijima je kao bomba odjeknula informacija da je Melina okrenula glavu od sina kada su se nedavno sreli u jednom restoranu.

"Melina je sjedjela sa drugaricom i sa Brenom. U jednom trenutku u lokal je ušao Kan, koji je otišao do šanka kako bi preuzeo poručenu salatu. Čim ga je spazila, Melina je bukvalno okrenula glavu na drugu stranu, praveći se da ga ne vidi. Bilo je jako neprijatno gledati kako majka ignoriše rođeno dijete", otkriva izvor za "Scandal", a da li će majka i sin ipak riješiti probleme i uspostaviti bliži odnos ostaje da vidimo.

(Kurir.rs/MONDO)