Poznato je da Melina kreira svoje haljine, a i da su brojne holivudske zvijezde nosile njene kreacije.

Modna kreatorka Melina Džinović nedavno je ponovo stala na ludi kamen, nakon razvoda od pjevača Harisa Džinovića. Prošle subote izgovorila je sudbonosno "da" bogatom Englezu, biznismenu Džefriju Polu Arnoldu Deju (70), a luksuzno vjenčanje održano je u Monako.

Njihova veza od samog početka privlači veliku pažnju javnosti, a prema pisanju domaćih medija, Melinin suprug značajno je finansijski podržao njen modni biznis, posebno kada je riječ o prodaji haljina u Monte Karlu.

Milioner već uložio u Melinu 200.000 eura: Ne gubi vrijeme, donio odluku koja će vinuti Harisovu bivšu u sam vrh

Navodno je uložio čak oko 200.000 eura kako bi unaprijedio njen brend i omogućio joj da privuče i svjetsku klijentelu koja redovno boravi na Azurnoj obali. Ovaj potez, kako se spekuliše, dio je njegove želje da Melinin posao podigne na viši nivo i pozicionira ga među luksuzne modne ponude u tom dijelu Evrope.

"Taj čovjek je vrlo galantan i ne žali kad je Melina u pitanju. Gdje ona okom, tu on skokom, što bi se reklo. Vrlo je uticajan ovde, ima dosta uspješnih prijatelja na raznim pozicijama i razne kontakte, pa je preko svojih veza i sredio da ovdje ona otvori butik u jednoj koncept radnji. Za to je dao najmanje 200.000 eura, ako se uzmu u obzir lokacija, zakup mjesta u tom lokalu, promocije, fotkanje modela, transport haljina koje se šiju u Srbiji i tako dalje", pričao je izvor.

Ko je sve nosio Melinine haljine?

Naime, poznato je da su Melinine kreacije ranije nosile svjetske zvezde poput Dženifer Lopez, Šeron Stoun, Sofije Vergare, Pamele Anderson, Maraje Keri i Paris Hilton.

Holivudska zvijezda Šeron Stoun pogledala je svojevremeno Melinu reviju sa Nedelje mode u Majamiju, te je poželjela da se ti modeli nađu u njenom ormanu.

"Pozvala me je u srijedu, u ponedeljak smo se srele u njenoj kući u Los Anđelesu. Bila sam oduševljena njenim pozivom, pomalo i nervozna, a susret sa njom je bio izuzetno prijatan. Šeron Stoun je jako kulturna, te najveće zvijezde ostavljaju i najbolje utiske. Prijatna je, saosećajna i dramatično se***pilna", otkrila je ranije Melina za "Blic ženu".

Milionera upoznala u taksiju

Podsjetimo, Melina se nedavno udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda, a njihov sudbinski susret odigrao se, vjerovali ili ne — u taksiju. Dobro obaviješteni izvor podelio je detalje o tome kako je Melina o ovom događaju pričala bliskim prijateljicama:

"To je filmska priča. Melina je poručila taksi da se vozi do aerodroma. Ne znam kuda je letjela, ali taksista je ljubazno upitao da li može da poveze još jednog gospodina. Malo jeste to čudno jer taksista kada uzme putnika rijetko kada vozi i drugu mušteriju. Možda je to bila posebna situacija ili sudbina. Nešto jeste, ali ovo je lično Melina pričala svojim prijateljicama", pričao je izvor za domaće medije.