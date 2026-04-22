Modna kreatorka Melina Galić rekla je sudbonosno "da" britanskom milioneru, a njihova ljubavna priča počela je na neobičan način

Izvor: Profimedia

Modna kreatorka Melina Galić, bivša supruga Harisa Džinovića, nedavno se udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda, a nakon Monaka, slavlje su nastavili u Italiji.

Pogledajte kadrove sa njihovog luksuznog slavlja:

Vidi opis Gdje je Melina Džinović upoznala muža milionera i kako ga je smuvala? Sreli se na čudnom mjestu, odmah se zaljubila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 8 / 8

Kreatorka se nakon razvoda od Harisa Džinovića nije oglašavala kada je riječ o njenom ljubavnom životu, te je šira javnost saznala za njenog vjerenika tek kada su se zajedno pojavili na jednoj modnoj reviji.

Mnogi su se pitali i kako se par upoznao, a njihov prvi susret odigrao se, ni manje ni više nego u taksiju.

Podsjetimo, nakon turbulentnog razvoda, Melina Džinović je odlučila da svoj život nastavi u Monaku, a onda je u njen život ušao Arnold.

"To je bila sudbina"

Dobro obaviješteni izvor podijelio je detalje o tome kako je Melina o ovom događaju pričala bliskim prijateljicama:

"To je filmska priča. Melina je poručila taksi da se vozi do aerodroma. Ne znam kuda je letjela, ali taksista je ljubazno upitao da li može da poveze još jednog gospodina. Malo jeste to čudno jer taksista kada uzme putnika rijetko kada vozi i drugu mušteriju. Možda je to bila posebna situacija ili sudbina. Nešto jeste, ali ovo je lično Melina pričala svojim prijateljicama", priča izvor za domaće medije.

S obzirom na to da su privatni vozači i luksuzne limuzine standard za bogataše u Kneževini, ovaj taksi susret zaista predstavlja izuzetak. Komunikacija je tekla prirodno, a simpatije su se rodile prije nego što su stigli na odredište.

"Razmijenili su kontakt, nakon čega su nastavili druženje"

Izvor detaljno opisuje kako se njihov odnos dalje razvijao i zbog čega je Melina "pala" na šarmantnog Britanca:

"Ovde u Monaku istinski bogati ljudi rijetko koriste taksi, ali ovo je očigledno bila neka posebna situacija ili prosto sudbina. Razmijenili su kontakt, nakon čega su nastavili druženje. Eto, razgovor koji je započeo sasvim spontano ubrzo je prerastao u nešto više. Već tokom vožnje među njima se osjetila posebna energija. Ona mu je pričala o modi, a on je uživao, kada su izašli prvi put na večeru Melini je sve bilo jasno i ko je on i koliko je uspješan. To je bilo dovoljno da joj se dopadne još više i da joj razlika u godinama ne smeta", dodaje izvor za domaće medije.

Pogledajte kako je Melina izgledala na proslavi nakon vjenčanja:

(Kurir.rs/MONDO)