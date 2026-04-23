Asmin i Maja sukobili su se u rijalitiju Elita 9 prije dva dana, a situacija se i dalje ne smiruje.

Izvor: Pink/PrintScreen

Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, kada je njihov sukob eskalirao u fizički obračun.

Sve je počelo u spavaćoj sobi Bele kuće, gdje su njih dvoje u jednom trenutku bili zajedno ispod pokrivača. Situacija je ubrzo izmakla kontroli i prerasla u žestoku svađu, a potom i fizički sukob.

Snimljene izbliza Asminove povrede nakon jezive tuče: Kamera zumirala lice, evo kako izgleda (Foto)

Krajnji epilog je Majina povrijeđena vilica, kao što je i sama sinoć otkrila Asminu u kupatilu, ali i njegov izbijeni zub i rane, budući da ga je Marinkovićeva udarala kako je stigla, naročito nakon što joj je stisnuo glavu na jastuk u jeku haosa i drame.

Izvor: Pink/PrintScreen

Sada se pojavila fotografija Asmina Durdžića kome je izbijen deo prednjeg zuba, a sve se vidjelo na snimku iz emisije uživo u Eliti 9.

Durdžić je nakon svega istakao da ne želi sa Majom više nikakav kontakt, trudi se da je izbjegava, ali vidjećemo koliko će to potrajali, budući da su oboje veoma impulsivni.