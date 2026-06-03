Žena je zadobila višestruke ubodne rane u predjelu grudi i stomaka, dok je deda povrijeđen u trbuhu.

Izvor: Kurir/Dejan Đusić

U Beloševcu u Kragujevcu, kasno sinoć navodno je muškarac nožem nanio ozbiljne povrede partnerki i njenom dedi. Oboje su nakon napada hitno prevezeni u zdravstvenu ustanovu gdje su, zbog težine povreda, hitno operisani.

Prema nezvaničnim informacijama "Ikragujevac", povrijeđena žena zadobila je više ubodnih rana u predjelu grudnog koša i stomaka, dok je njen deda povrijeđen u predjelu trbuha.

Obje osobe primljene su u operacionu salu sa povredama koje se smatraju opasnim po život.

Ljekari su tokom intervencija vršili detaljne preglede i sanaciju unutrašnjih povreda kako bi stabilizovali njihovo zdravstveno stanje.

Policija je pokrenula istragu i radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ovog nasilnog događaja. Za sada nema zvaničnih informacija o identitetu osumnjičenog niti o motivu napada.

Nadležni organi nastavljaju rad na ovom slučaju, dok javnost očekuje više detalja o zdravstvenom stanju povrijeđenih i toku istrage.

(ikragujevac/MONDO)