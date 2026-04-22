"Skandal u srpskom rijalitiju, uživo davio učesnicu": Jeziva tuča Maje i Asmina završila u stranim medijima

Skandal između Asmina Durdžića i Maje Marinković odjeknuo je i van granica naše zemlje

Maja Marinković i Asmin Durdžić su akteri jezivog okršaj u Eliti koji je završio i u stranim medijima. Između para je izbila tuča u spavaćoj sobi, a Asmin je u jednom trenutku sjeo na Maju Marinković koja je ležala u krevetu i stavio joj ruku na vrat.

Tokom haosa, Maja je počela da vrišti i doziva pomoć, dok su ostali učesnici odmah reagovali i utrčali u prostoriju kako bi spriječili dalju eskalaciju.

Jezive scene završile su na X nalogu RealTimeRating, verifikovanom nalogu iz Argentine s velikim brojem pratilaca, koji prenosi aktuelnosti s televizije i digitalnih medija iz svih zemalja svijeta.

U njihovoj objavi stoji: "Skandal u srpskom rijalitiju, davio učesnicu, reagovalo obezbeđenje", a potom i video uznemiravajućeg sadržaja, s kamere direktno iznad njihovog kreveta.

U objavi se vidi Asmin koji sedi na Maji i drži je za vrat, a uznemirujući snimak se može vidjeti na njihovom nalogu.

Nakon ovog incidenta Asmin je odveden u rijaliti pritvor, nakon čega je pušten. U međuvremenu je objavljeno da mu je Maja Marinković tokom tuče izbila zub, nakon čega su gledaoci Pinkovog rijalitija mogli da vide uživo i da su se pomirili.