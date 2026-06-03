Kadić tvrdi da je Upravni odbor Fonda povrijedio i materijalne propise jer nije ispoštovana procedura propisana Zakonom o upravnom postupku.

Izvor: Facebook

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić uputio je prekjuče žalbu na rješenje o suspenziji Komisiji za žalbe na rješenje o udaljenju s posla.

Kadić u izjavi za “Vijesti” kaže da su brojni razlozi zbog kojih je rješenje nezakonito, ali i da je vršilac dužnosti imenovan suprotno propisima.

“Prije svega, Upravni odbor nije nadležan za izricanje suspenzije, već samo za imenovanje i razrješenje direktora. Nadležnost za izricanje mjere suspenzije ima samo direktor Fonda shodno citiranom zakonu. Takođe, povrh svega, nezakonito je imenovan v. d. direktora, s obzirom na to da Zakon o državnim službenicima ne predviđa mogućnost imenovanja vršioca dužnosti u konkretnom slučaju, pa će i to biti predmet istrage nadležnog tužilaštva”, istakao je Kadić.

Zakon o državnim službenicima i namještenicima u članu 61 predviđa da se vršilac dužnosti može odrediti u slučaju prestanka mandata starješini organa uprave i u slučaju privremene spriječenosti za rad, roditeljskog ili porodiljskog odsustva te osobe. Imenovanje v. d. direktora tim zakonom nije predviđeno u slučaju suspenzije starješine organa uprave.

Kadić tvrdi da je Upravni odbor Fonda povrijedio i materijalne propise jer nije ispoštovana procedura propisana Zakonom o upravnom postupku.

“U konačnom, nisu ni ispunjeni uslovi za suspenziju, imajući u vidu da nijesu dokazali na bilo koji način da bi moje prisustvo štetilo interesu državnog organa. U svakom slučaju, ubrzo ću ja dokazati da njihovo prisustvo šteti Fondu za zdravstveno osiguranje i nadam se da će snositi posljedice za svu štetu koja je nanijeta njihovim nezakonitim djelovanjem”, kazao je Kadić.

On je najavio da će ubrzo podnijeti i krivičnu prijavu i da se, imajući u vidu kompleksnost djela u Upravnom odboru, već sada može govoriti o zloupotrebi službenog položaja u produženom trajanju.

“..Želim da se temeljno pripremi sve, kako bi se svi potrebni dokazi objedinili i tužilaštvu bio olakšan posao. Svakako, javnost će biti i o toj činjenici blagovremeno obaviještena”, najavio je Kadić.

Upravni sud donio je u aprilu presudu prema kojoj je Kadić u novembru prošle godine nezakonito smijenjen sa pozicije direktora i poništio odluku o njegovom razrješenju. Upravni odbor Fonda je na sjednici početkom maja postupio po presudi, da bi već krajem mjeseca suspendovao do okončanja disciplinskog postupka.

Dok Upravni odbor tvrdi da je Kadić povrijedio propise jer je bez saglasnosti ministarstva zdravlja potpisivao ugovore s klinikama u Srbiji, on poručuje da je njegova smjena i suspenzija politički motivisana. Tvrdi da je riječ o ugovorima od kojih neki postoje decenijama i koji obezbjeđuju kontinuitet liječenja naših građana, te i da je ista praksa nastavljena nakon njegove smjene u novembru 2025.

Upravni odbor u rješenju o suspenziji u koje su “Vijesti” imale uvid navodi da su 5. maja, na istoj sjednici kada su postupili po presudi suda, pokrenuli disciplinski postupak protiv Kadića zbog teže povrede radne obaveze, odnosno zaključivanja ugovora sa inostranim zdravstvenim ustanovama bez prethodno pribavljenih saglasnosti i/ili odobrenja nadležnih organa i sprovođenja procedura koje propisuju važeći propisi i interni akti Fonda.

U rješenju navode da je Upravni odbor, kao organ upravljanja koji odlučuje o statusnim pitanjima direktora, uključujući njegovo imenovanje i razrješenje, nadležan da odlučuje i o drugim pravima i obavezama koje proističu iz obavljanja njegove funkcije, uključujući i privremeno ograničenje vršenja dužnosti u skladu sa zakonom.

Pozvali su se na član 111 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji propisuje da se “državnom službeniku, odnosno namješteniku” protiv koga je pokrenut krivični postupak, odnosno disciplinski postupak zbog teže povrede radne obaveze, može do okončanja tog postupka ograničiti vršenje dužnosti na način da mu se zabrani obavljanje poslova u državnom organu.

Upravni odbor tvrdi da je “pravno stanovište da se navedene odredbe mogu primijeniti i na direktora Fonda potvrđeno i mišljenjem Ministarstva javne uprave”.