Vlada je tu odluku objavila tek juče oko 10 časova, odnosno deset sati nakon što je počela njena primjena.

Izvor: MONDO

Vlada je preksinoć oko 23 sata, sat prije isticanja roka za nove cijene goriva, donijela odluku kojom je ponovo uvela pune iznose akciza na eurodizel od 44 centa, dok je akcizu na dvije vrste benzina povećala na 95 odsto od pune cijene, odnosno na 52,15 centi po litru dok je puna 54,9 centi.

Vlada je tu odluku objavila tek juče oko 10 časova, odnosno deset sati nakon što je počela njena primjena.

Litar eurodizela, prema cijenama na berzama, od juče je trebalo da pojeftini 12 centi, ali je ipak pojeftinio samo tri centa jer je Vlada akcizu sa 35,2 centa vratila na 44 centa. Tako da eurodizel od juče košta 1,66 eura. Prije izbijanja nove krize na Bliskom istoku, krajem februara cijena eurodizela bila je 1,34 eura, odnosno sada je skuplji za 32 centa, pišu Vijesti.

Super 98 je od juče trebalo da bude jeftiniji za deset centi, ali je zbog vraćanja dijela akcize poskupio jedan cent na 1,69 eura. Prije izbijanja krize njegova cijena je bila 1,43 eura.

Super 95 od juče je trebalo da pojeftini za 11 centi, ali je njegova cijena ostala ista 1,65 eura, zbog vraćanja dijela akciza. Litar ovog goriva prije krize koštao je 1,40 eura.

U odnosu na kraj februara litar eurodizela je sada skuplji za 32 centa, a dvije vrste benzina skuplje su za 26 i 25 centi. Na ovom rastu država zarađuje kroz porez na dodatu vrijednost od 21 odsto, koji se računa i na iznos akcize. Zbog rasta osnovne cijene goriva, u odnosu na kraj februara, država sada dobija više za pet do 6,5 centi po litru.

Vlada je 20. marta donijela odluku kojom je akcize na dizel privremeno smanjila za 50 odsto, a na dvije vrste benzina za 25 odsto. Međutim, kada su cijene goriva na međunarodnim berzama padale, Vlada je postepeno vraćala iznose akciza, zbog čega nije dolazilo do značajnijeg umanjenja maloprodajne cijene za domaće potrošače.

Vlada je iznose akciza najčešće mijenjala ponedjeljkom uveče nekoliko sati prije roka za izmjenu cijena, što je ostavljalo prostor na sumnje da neko unaprijed može znati detalje takvih odluka s obzirom da se akciza plaća prilikom uvoza goriva odnosno trenutka kada je količina prijavljena za uvoz carinskim vlastima.