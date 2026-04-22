Uznemirujuće! Maja Marinković izbila Asminu zube? Pojavio se snimak stravične tuče u Eliti (Video)

Maja nije mogla da se kontroliše nakon jezivog nasilja koje je Asmin primijenio, a sve su zabilježile i kamere u spavaćoj sobi.

Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, kada je njihov sukob eskalirao u fizički obračun.

Sve je počelo u spavaćoj sobi Bijele kuće, gdje su njih dvoje u jednom trenutku bili zajedno ispod pokrivača. Situacija je ubrzo izmakla kontroli i prerasla u žestoku svađu, a potom i fizički sukob.

Tokom haosa, Maja je počela da vrišti i doziva pomoć, dok su ostali učesnici odmah reagovali i utrčali u prostoriju kako bi spriječili dalju eskalaciju.

Asmin priveden, pa pušten

Na lice mjesta brzo su stigli i drugi takmičari, među kojima i Borislav Terzić Terza i Miki Dudić, koji su uspjeli da razdvoje aktere i stave situaciju pod kontrolu.

Nakon incidenta, Asmin Durdžić završio je iza rešetaka u okviru rijalitija, ali je već narednog jutra pušten na slobodu.

Izbjegao susret sa Majom nakon izlaska

Po povratku, Asmin nije želio kontakt sa Majom Marinković. Bez ikakve reakcije prošao je pored nje i uputio se pravo ka spavaćoj sobi, očigledno pokušavajući da izbjegne novi sukob.

Djelovao je povučeno i nije pokazivao želju za komunikacijom, dok su ostali učesnici nastavili da komentarišu događaje od prethodne noći.

Maja Asminu izbila zube?

U međuvremenu, u javnosti su se pojavili i dodatni snimci i navodi koji su dodatno podigli tenziju. Prema tim tvrdnjama, Maja je tokom sukoba navodno Asminu izbila zube, nakon čega je on burno reagovao i uputio joj uvrede.

Ovi navodi za sada nisu zvanično potvrđeni.