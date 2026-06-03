Naftni terminal u Sankt Peterburgu, smješten u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, našao se pod udarom u ranim jutarnjim satima 3. juna. Očevici su prijavili snažne eksplozije i veliki požar koji je izbio na jednom od najvažnijih energetskih objekata u Rusiji.

Izvor: X/@Osinttechnical

Napad se dogodio upravo na dan početka Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, tradicionalnog okupljanja političkih i poslovnih elita koje svake godine organizuje ruski predsjednik Vladimir Putin.

Stanovnici Sankt Peterburga tokom jutra objavljivali su fotografije i video-snimke glasnih detonacija i velikog požara izazvanog, kako se navodi, ukrajinskim napadom dronovima. Na snimcima se vidi gust crni dim koji se uzdiže iznad naftnog terminala.

Analiza ruskog nezavisnog Telegram kanala Astra zaključila je da su dronovi pogodili upravo Naftni terminal Sankt Peterburg i izazvali požar.

Riječ je o jednom od najvećih ruskih skladišta i izvoznih terminala za naftne derivate. Objekat se nalazi na obali Finskog zaliva, u sklopu Velike luke Sankt Peterburg, a godišnje kroz njega prođe oko 12,5 miliona tona naftnih proizvoda koji se prevoze riječnim, željezničkim i drumskim saobraćajem.

Dan nakon ruskog napada

Guverner Lenjingradske oblasti u Rusiji Aleksandar Drozdenko objavio je da je iznad regiona tokom noći oboreno 50 dronova, ali nije komentarisao požare koji su izbili u luci.

U trenutku objave izvještaja nije bilo moguće nezavisno potvrditi sve navode, a razmjere štete još nisu poznate.

Ukrajina je i ranije napadala lučku i energetsku infrastrukturu u Lenjingradskoj oblasti. U januaru 2024. godine ukrajinski dron navodno je oboren iznad istog naftnog terminala, nakon čega je izbio požar.

U septembru 2025. ukrajinske snage pogodile su Primorsk, najveću rusku naftnu luku na Baltičkom moru, primoravši postrojenje na privremenu obustavu rada. Primorsk se nalazi oko stotinu kilometara od Sankt Peterburga.

Ukraine's UAVs engage in strategic attacks inside russia...



Ukrainian UAVs have paid a visit to the russian company JSC 'Progress'.



⚔️ The company is known for the production of high-tech equipment for aviation and missile control systems.



⚔️ Targets in Moscow and St.…pic.twitter.com/Ko6yEyLgoD — Aleksandr X (@AleksandrX13)June 3, 2026

Novi napad dogodio se samo dan nakon što je Rusija izvela razoran masovni raketni i dronski napad na Kijev, Dnjepar i druge ukrajinske gradove. U tim napadima poginule su najmanje 23 osobe, među njima i dvoje djece, dok je više od stotinu ljudi povrijeđeno.

Napad je uslijedio nakon višednevnih upozorenja ukrajinskih vlasti da Moskva priprema novi veliki vazdušni udar.

Stagnacija Rusa

Sve veće oslanjanje Rusije na masovne napade na civilne ciljeve mnogi analitičari povezuju sa stagnacijom ruskih snaga na frontu. U maju 2026. Rusija je, prema dostupnim podacima, prvi put od 2023. izgubila više teritorije nego što je osvojila.

Istovremeno, Ukrajina sve uspješnije pogađa vojne i industrijske ciljeve duboko unutar Rusije, zbog čega rat sve više osjećaju i rusko stanovništvo, ali i politička i privredna elita okupljena oko Kremlja.

Napad na Sankt Peterburg izveden je upravo na dan kada je Putin trebalo da otvori svoj peti ratni Međunarodni ekonomski forum u tom gradu – događaj koji se često naziva i „ruskim Davosom“, a na kojem se tokom tri dana okupljaju predstavnici više od 130 država i teritorija.

Na forumu bi trebalo da se pojavi i jedan član administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, što bi bio prvi poznati nastup nekog američkog zvaničnika na tom događaju posle više godina.

Putin je godinama koristio forum kako bi demonstrirao otpornost ruske ekonomije i slao poruku da je Rusija, uprkos zapadnim sankcijama i međunarodnoj izolaciji nakon invazije na Ukrajinu, i dalje otvorena za poslovanje.

Na prošlogodišnjem forumu ruski predsednik izjavio je da „cijela Ukrajina pripada Rusiji“.

Ovogodišnji skup, međutim, počinje pod oblakom dima i pepela. Ukrajina je još jednom pokazala da dugometnim napadima može ne samo da nanese ekonomsku štetu Rusiji već i da zada ozbiljne političke udarce samom Vladimiru Putinu.

(Jutarnji list/MONDO)