Majka od njega okrenula glavu, a djevojka mu najveća podrška: Kan podržao oca Harisa, Melina neće ni da čuje za njega

Kanu Džinoviću djevojka je najveća podrška, a sa njom se pojavio i na pojedinim javnim događajima.

Sin modne kreatorke Meline Galić i pjevača Harisa Džinovića, Kan Džinović, uživa u skladnoj vezi sa zanosnom brinetom koju drži dalje od znatiželjnih pogleda. Dok je njegova sestra Đina privržena majki, Kan je ostao uz oca nakon razvoda i sa Melinom nije u dobrim odnosima.

Kan je ljepšu polovinu samo u par navrata pokazao na društvenim mrežama, pa su tada njegovim pratioci mogli da primijete da pored sebe ima pravu ljepoticu.

Njih dvoje često putuju zajedno, a Kan je jednom prilikom podijelio sliku sa ljetovanja i pokazao kako uživa sa ljepšom polovinom.

"Djevojke se po danu love"

Pjevač ne krije da sa sinom ima otvoren odnos, te ga često savjetuje oko djevojaka.

- Ja sam svom sinu Kanu rekao: "Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku djevojku, tu hleba nema. Djevojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negdje naveče sve su zauzete". Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam djevojaka". Ja mu kažem: "Eto vidiš". Kaže on: "Jao, kakav si ti lav" - govorio je Haris jednom prilikom za domaće medije.

Melina neće ni da čuje za sina

Podsjetimo, poslednji boravak modne kreatorke Meline Džinović u Beogradu obilježio je nesvakidašnji i prilično neprijatan susret sa sinom Kanom. Iako su se našli u istom lokalu, majka je odlučila da se napravi da ne vidi sopstveno dijete, što je izazvalo pravi muk među prisutnima.

"Melina je sjedjela sa drugaricom i sa Brenom. U jednom trenutku u lokal je ušao Kan, koji je otišao do šanka kako bi preuzeo poručenu salatu. Čim ga je spazila, Melina je bukvalno okrenula glavu na drugu stranu, praveći se da ga ne vidi. Bilo je jako neprijatno gledati kako majka ignoriše rođeno dijete", otkriva izvor za "Scandal".

Podsjetimo, Melina se nedavno ponovo udala, a na vjenčanju je bila samo ćerka Đina.