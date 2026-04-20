"Nije važno da žena diplomira, nego za koga će da se uda": Šok izjave Meline Džinović

Melina Džinović je pre par dana udajom za britanskog milionera postala Melina Arnold. Domaća javnost i dalje bruji o njenom venčanju u Monaku i Portofinu, ali i prepričava njene izjave tokom braka sa Harisom

Haris Džinović, pevač narodne muzike koji je 22 godine proveo sa suprugom Melinom Džinović, nije štedeo reči kada je rešio da progovori o njihovom razvodu.

Svi pamte rečenicu "da je mnogo davao", a nakon udaje Meline Džinović za britanskog milionera na luksuznim lokacijama u inostranstvu i provoda na jahti ukotvljenoj u Portofinu, priča se i o njenim izjavama.

Neposredno pre razvoda Melina je priznala da joj je po ulasku u brak prvobitni životni plan bio da bude majka i domaćica, izjavivši jednoj poznanici

- Iju, pa nisam se udala da radim.

Melina je ranije jotvoreno govorila o svom odnosu sa razlikom u godinama u braku, ističući da joj to nikada nije predstavljalo prepreku. Melina je rekla da je zahvaljujući razlici u godinama imala i određene koristi.

- Ja sam iz te razlike u godinama izuzetno profitirala u životu. Godine su stvar na papiru. Harisa sam upoznala kada je on uveliko imao karijeru i nisam morala da prolazim sa njim put do uspeha, više i manje uspešne pokušaje, razočaranja i nesigurnosti, što generalno prolazite sa nekim vaših godina - govorila je ranije Džinovićka.

Melina je batalila fakultet, na završnoj godini, i udala se za Harisa, o čemu je jednom prilikom govorila u Magazinu In, emisiji Sanje Marinković.

- Ja sam posao kasno počela, sa 29-30 godina, ali opet meni je to bilo pravo vreme. Moja deca su imala šest i sedam godina, bitne stvari su bile na mestu. Ja sam ostavila fakultet u četvrtoj godini, nisam ga završila i nisam zažalila. Majka je samo pričala "Moraš da diplomiraš, moraš da diplomiraš", ali ja nisam. To nije moj savet nikome, jer je velika žalost ostaviti fakultet godinu dana pred diplomu. Na kraju krajeva najvažnije za ženu nije da diplomira. Najvažniji je taj muškarac za koga ćeš da se udaš, jer ti on definitivno odredi celi život - rekla je ona pre nekoliko godina.

Šta kaže Haris?

Haris Džinović se juče oglasio povodom njene svadbe s milionerom Džefrijem, i rekao:

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Može da se uda, da se ubije, štagod hoće... šta mene briga , surov je bio Haris u izjavi za telegraf.rs.