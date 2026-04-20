Haris jednom rečenicom precrtao ćerku Đinu iz života: Javnost bruji o izjavu nakon Melininog vjenčanja

Haris jednom rečenicom precrtao ćerku Đinu iz života: Javnost bruji o izjavu nakon Melininog vjenčanja

Autor Đorđe Milošević
Haris je bio nemilosrdan nakon vjenčanja bivše žene za britanskog milionera, a nije poštedio ni nasljednicu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Haris Džinović oglasio se juče za domaće medije i dao svoj sud o vjenčanju bivše žene Meline Džinović i britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda.

Naime, on je otkrio da ga Melina ne zanima, te da se posle razvoda posvetio djetetu, misleći na sina Kana, koji je ostao da živi s njim.

U svojoj izjavi, pomenuo je samo jedno dijete, što potvrdjuje da i dalje nije u baš najboljim odnosima sa ćerkom Ðinom, koja je bila kod majke na svadbi.

"Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju, to me ne interesuje, davno sam se ja, kad smo se razišli okrenuo svom životu i svom djetetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet", rekao je on za domaće medije.

Melinu milioner gađao peškirom

Melina Galić, od subote, 18. aprila, Arnold i njen suprug, 23 godine stariji britanski milioner Džefri Pol Arnold Dej, tokom svih dana svog svadbenog veselja borave na njegovoj jahti od 10.000.000 eura.

Prilikom ulaska na jahtu Melina i njen suprug su se izuli, a u jednom trenutku je uzeo peškir kojim je obrisao lice pa gađao Melinu, koja je sjedjela u kabini.

