Prvo oglašavanje Harisa Džinovića: Melina se udala za milionera, on je ponizio kao nikad do sad

Prvo Harisovo oglašavanje o Melininoj svadbi sa britanskim milionerom

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Antonio Ahel/ATAImages

Dok javnost bruji o luksuznom vjenčanju dizajnerke Melina Džinović i britanskog biznismena Džefri Pol Arnold u Monte Karlu, legendarni pjevač Haris Džinović nastavlja svoj život punim plućima. Iako je njegova bivša supruga juče po drugi put stala na "ludi kamen", Haris je odlučio da prekine ćutanje i oštro stavi tačku na svaku priču o njoj.

Pjevač, kojem je nakon svega najveća podrška i oslonac sin Kan, ističe da ga dešavanja u Melininom životu uopšte ne zanimaju.

"Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno", rekao je Haris, a potom je uslijedio i odgovor na pitanje da li ima poruku za bivšu suprugu:

"Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Prema tome... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa", poručio je Džinović.

Da je definitivno okrenuo novi list i da o bivšoj više ne želi ni da misli, Džinović je potvrdio i narednim riječima:

"Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji vezani za nju, to me ne interesuje. Davno sam ja, kad smo se razišli, okrenuo svom životu, svom djetetu. Prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće... šta mene briga. Ma kakvi, taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet."