Žestoko se protivili braku sa Harisom: Ovo su roditelji Meline Džinović, novi zet im 4 godine mlađi od bivšeg (Foto)

Autor Dragana Tomašević


Roditelji Meline Džinović, Elma i Sulejman Galić, prisustvovali su ćerkinom vjenčanju u Monaku, gdje su se odlično slagali sa novim zetom

Ovo su roditelji Meline Džinović Izvor: MONDO. Stefan Stojanović

Modna kreatorka Melina Galić ponovo se našla u centru pažnje zbog luksuznog vjenčanja sa britanskim biznismenom Džefrijem Polom Arnoldom Dejom.

Ona je u subotu rekla "da" svom novom izabraniku, a kako su prenijeli mediji, kreatorka se riješila i svog prezimena ali i prezimena svog bivšeg supruga Harisa Džinovića, pa je sada Melina Arnold.

Pogledajte njene slike s vjenčanja u Portofinu:

Prije samo dvije godine Melina se razvela od Harisa Džinovića, nakon više od dvije decenije zajedničkog života, a njihov razvod obilježen je skandalima.

Narušeni odnosi u porodici doprinijeli su i tome da Melina prekine kontakt sa sinom, koji je prema pisanju domaćih medija, nakon razvoda roditelja ostao privržen ocu.

S druge strane, ćerka Đina, koja živi kod oca u Beogradu, redovno putuje i u Monako kod majke.

Haris je svojevremeno otvoreno govorio o tome koliko su se Melinini roditelji protivili njihovoj vezi.

— U početku, njeni roditelji su imali strašan otpor. Posebno zbog velike razlike u godinama - pričao je svojevremeno Haris u intervjuu za "Gloriju" i dodao da je sve to Melina teško podnijela:


- Sjećam se da sam joj govorio: "Proći će to brzo! Vidjećeš, kad saznaju da si trudna, sve će biti drugačije! Upravo je bilo tako. Sad su ludi od sreće što su dobili unuku - istakao je on i dodao da je nakon nekog vremena sve bilo u najboljem redu.

Situacija se vremenom promijenila, pa su Melinini roditelji prihvatili njihov odnos i kasnije se odlično slagali sa Harisom.

Ovako oni izgledaju:

Kada je riječ o njenoj porodici, Melinina majka je Elma Galić, koja je aktivna na društvenim mrežama i često dijeli fotografije sa unucima. S druge strane, njen otac Sulejman Galić, rijetko se pojavljuje u javnosti i nikada nije javno komentarisao ćerkin brak sa Harisom.

