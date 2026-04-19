Melina na jahti od 10 miliona evra slavi treći dan: U ruci šampanjac, a evo ko joj pravi društvo dok blista u venčanici

Lepa dizajnerka blista nakon što se udala za 23 godine starijeg milionera.

Melina Galić udala se juče za britasnkog milionera Džefrija Arlonda, a nakon venčanja u Monaku i slavlja u Portofinu, žurka se očigledno nastavila na Džefrijevoj jahti koja košta 10.000.000 evra.

Njena drugarica koja je inače i šminkerka, objavila je sliku na društvenim mrežama sa Melinom i još jednom drugaricom. One su bile u poptuno opuštenom izdanju, a Melina je bila u venčanici sa tamnim naočarima za sunce. U ruci je držala čašu šampanjca, a imala je i osmeh na licu.

Melina dala otkaz članu obezbeđenja

Melina Galić dala je otkaz čoveku kojeg je unajmila kao obezbeđenje.

On je ničim izazvan uspeo da napravi dramu ispred opštine u Monaku gde je kreatorka potpisala da postaje zakonita supruga biznismena. Ovaj muškarac je po svemu sudeći, previše ozbiljno shvatio svoj posao.

Naime, tokom dolaska mladenaca, umesto diskretnog držanja distance, kako to obično biva na ovakvim događajima, on je doslovno skakao ispred kamera, širio ruke, pravio "živi štit" i u nekoliko navrata potpuno zaklanjao mladence.

