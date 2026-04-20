"Starleta sam, uvukla me je u taj mulj": Rale bijesan, progovorio o drami sa bivšom ženom, spomenuo i Anu

Rale se osvrnuo i na oglašavanje njegove bivše žene Slavice.

Izvor: Kurir/Youtube printscreen / Pink.rs

Kompozitor Goran Ratković Rale, inače dečko pjevačice Ane Nikolić, riješio je da otvori dušu i progovori o nedavnim skandalima u njegovom privatnom životu, ali i ljubavnom životu generalno.

Rale je istakao da mu se ovolika zastupljenost u medijima i javnom životu ne dopada, te je okrivio Anu za sve.

"Nisam ja zastupljen zato što želim, već ako paparaci kampuju ovde ispred ili kod Ane ispred zgrade ne možeš da izađeš ni u prodavnicu da oni to ne snime i onda šta ćeš. Njima je to interesantno. Ja bih volio da me nema", ističe Rale i dodaje:

"Polako postajem starleta zato što me ona uvukla u taj mulj."

Ana i Rale sad djeluju srećniji nego ikad. Inače, kada njoj nije po volji, onda lete stvari kroz prozore, tresu se zidovi i komšije ne spavaju.

"Ljudi pričaju svakakve gluposti. Ne vidim sebe u toj ulozi. Radim ono što radim. Tačno je da sam radio mnogo više pjevačica nego pjevača, ali je to je uvijek profesionalni odnos, tu više od toga nikada nije ni bilo."

Rale je otkrio i da li je teško voljeti Anu Nikolić:

"Nije teško. Ona je predobra osoba, ona je divno stvorenje, nemam riječi da opišem koliko je ona dobra. Mi imamo samo jedan problem koji nas razara, a to je ljubomora s njene strane. I ja sam ljubomoran, ali ne pokazujem toliko kao ona", kaže kompozitor za domaće medije.

I dalje se priča o čuvenom Dubaiju. Šta se zapravo desilo u tom hotelu i zbog čega je Ana upala u problem sa hotelijerima, otkriva Rale.

"Prvo smo mijenjali hotel, pa onda i u tom hotelu smo morali da promijenimo sobu, pa je ona sišla u drugu sobu, a oni su došli da je izbacuju iz hotela. Ona je razumjela da nije plaćena soba, a u stvari nije bio plaćen mini bar iz prethodne sobe. Jesmo mi potrošlili, ali sam ja mislio da kada sam platio sobu da su oni vidjeli sve. Mi smo sišli dolje, platiš sobu i pređeš u drugu. Došlo je do nesporazuma", ističe Ratković.

Slavica Coka Ratković bila je prva Raletova ljubav sa kojom ima dvoje djece. Iako je mediji nisu zanimali, nedavno se ipak oglasila i to zbog objave Ane Nikolić u kojoj se navodi da su Rale i Coka crkveno razvedeni.

"Nismo 24 godine zajedno i ona se sada oglašava. Ne znam. Nije ona ništa loše rekla, tek u tom smislu ne vidim svrhu oglašavanja. Ajde da je ona mene napljuvala, da sam ja nešto uradio, čekaj, ženo, što si dala taj intervju gdje nema nikakvog mesa za novine, nego sve normalno. Ne kapiram zašto je to uradila. Nismo se čuli posle toga. Još prošle godine mi je rekla da ne želi da se čuje sa mnom, tako da s njom nisam u kontaktu sigurno godinu dana. To je ona odlučila, ja nisam", rekla je Rale.

Pomenula je da je Ana prijetila njenoj mami.

"Ma to su gluposti."