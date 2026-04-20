Ceca udarila na Mitrovića: Spomenula obezbjeđenje nakon što je fotka iz kuće na Dedinju izašla u javnost

Ceci nije dugo trebalo da se oglasila nakon što je fotografija na kojoj gleda Pink u svom domu isplivala u javnost.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Muzički šou Zvezde Granda već godinama dominira televizijskim prostorom, ali je ozbiljnu konkurenciju dobio kada je Pink pokrenuo projekat Pinkove zvezde, iza kog stoji vlasnik Željko Mitrović. Od tada, rivalstvo ova dva formata ne prestaje da intrigira publiku.

I jedan i drugi šou često ističu visoku gledanost i milionske preglede kao dokaz svoje popularnosti. Borba za publiku vodi se iz nedelje u nedelju, a svaka nova emisija donosi nove rezultate i poređenja.

Nedavno je dodatnu pažnju izazvala situacija kada je portal televizije Pink objavio da se iz doma Svetlana Ceca Ražnatović prati njihov program. Ova informacija brzo se proširila, a pjevačica nije dugo čekala da odgovori.

"Uh, uh ni moje obezbjeđenje ne pomaže", napisala je pjevačica, objavivši fotografiju navodne analitike nacionalnih televizija.

Iz oba projekta često se oglašavaju voditelji i članovi žirija, a nema sumnje da su i Zvezde Granda i Pinkove zvezde među najpraćenijim emisijama.