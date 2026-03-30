Bugari prave haos zbog Cecinog koncerta u Leskovcu: Cifre prelaze 140€, nije pjevala 20 godina

Cecu Ražnatović vole ljudi širom Balkana, a sada su se Bugari dosjetili i kako da dodatno zarade.

Svetlana Ceca Ražnatović u poslednje vrijeme često nastupa u halama širom Srbije, gdje nije pjevala i više od 20 godina. Folk zvijezda će tako na spisak svojih koncerata dodati i Leskovac 23. maja, a ljudi iz naše komšijske države Bugarske dosjetili su se kako da zarade na brz i lak način.

Kako se može vidjeti na plakatima i reklamama širom Bugarske, tamošnje turističke agencije sada su došle na ideju da organizuju dvodnevne izlete do juga Srbije, do Leskovca, a povod je Cecin koncert u hali Dubočica.

Cijena ovog izleta je ni manje ni više nego 140 eura po osobi, a sastoji se od jednog noćenja u hotelima sa dvije ili tri zvjezdice. Polazak za Leskovac moguć je iz više bugarskih gradova, a među njima su i Sofija, Plovdiv i Varna.

Kako saznaju domaći mediji, u cijenu putovanja nije uračunata cijena ulaznice, koje se kreću od 2.000 dinara za parter do 6.000 dinara za VIP dio.

Prijovićka pokrenula trend

Inače, ovaj vid turizma postao je vrlo popularan u poslednje vrijeme, a posebno kad je Aleksandra Prijović imala seriju koncerata u Areni u Zagrebu u sklopu turneje "Od istoka do zapada" 2023. godine, gdje ju je svako veče slušalo oko 18.000 ljudi.

Oni su tada dolazili u Zagreb iz svih djelova Hrvatske, ali i iz Njemačke, Slovenije, Austrije i Bosne i Hercegovine.