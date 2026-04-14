Aleksandra Prijović sa ovim muzičarem snimila pjesmu: Najavila novi album, spominjala duete sa Jakovom i grčkim pjevačem

Dejan Petrović ne krije sreću što je sarađivao sa koleginicom i prijateljicom Aleksandrom Prijović.

Muzičar Dejan Petrović vrijedno radi na novim pjesmama, a posebno je ponosan na saradnju sa Aleksandrom Prijović. Naime, on je uradio jednu pjesmu za njen novi album od koje ima velika očekivanja.

"Sada smo u fazi snimanja jedne baš dobre pjesme koju snimamo za Aleksandru Prijović koja treba da se nađe na njenom novom albumu. Dali smo se sve od sebe da uradimo taj aranžman i trubački odsviramo kako treba i mislim da će biti hit", kaže Petrović.

On je otkrio i kako je došlo do saradnje.

"Mi smo porodični prijatelji, družimo se. Nju gledam kao sestru, Filipa kao brata. Oni su imali ideju da tu pjesmu urade trubački, meni je bila čast i zadovoljstvo i moji momci iz benda i ja smo dali sve od sebe i iz srca da to ispunimo", rekao je za Grand.

Podsjetimo, Aleksandra Prijov se pojavila na koncertu Mirze Selimovića i tom prlikom je otkrila da li planira da snimi duete sa grčkom zvijezdom Konstatinosom Arginisom, kao i mladim pjevačem Jakovom Jozinovićem.

"Poznajemo se već četiri godine i pričali smo na tu temu i ne znam šta da vam kažem. Ne volim ništa da forsiram, ako se desi, desi se. Ništa se konkretno se još nismo dogovorili. On jeste izražio želju, pa vidjećemo", rekla je pjevačica o mogućoj saradnji sa Grkom.

