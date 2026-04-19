Đoganijeva reakcija na pitanje o promjeni vjere Nine Đogani šokirala i Vesnu: Neprijatna scena zabilježena kamerama

Prije nekoliko nedelja, ćerka Gagija Đoganija Nina Đogani, otkrila je da je promijenila vjeru.
Luna Đogani nedavno je u jednom prestoničkom klubu proslavila svoj 30. rođendan, a uporedo sa slavljenicom, zvijezda je bila i njena rođena sestra Nina Đogani.
Nina je tom prilikom govorila o operaciji nosa koju je obavila u Turskoj, a medijima priznala i da je promijenila vjeru i primila pravoslavlje.
MONDO je sada za komentar pitao njenog strica Đoleta Đoganija koji se sa suprugom Vesnom vraćao sa nastupa, a situacija je bila neprijatna toliko da je i Vesna napravila grimasu.
Đole nije bio raspoložen za priču, a čak je i na pitanje Vesne Đogani da li bi pristao da da izjavu ostao nijem – samo je krenuo kolima u rikverc i počeo da zatvara prozor.