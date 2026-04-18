Policija reagovala na vjenčanju Meline i 23 godine starijeg milionera

Poznata dizajnerka pozvala je policiju na opštinskom vjenčanju u Monte Karlu.

Melina Galić se danas, 18. aprila, udaje za 23 godine starijeg britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja u opštini u Monte Karlu. Dizajnerki kumuje Gordana Karić, koja je na vjenčanje stigla sa bratom Bojanom Karićem i njegovom suprugom Mašom. Majka, ćerka, brat i otac mlade su takođe tu. Melina će nositi četiri vjenčanice.

Milioner je vozio svoju mladu, a ona je u rukama držala veliki bidermajer. Članovi obezbjeđenja su sve vrijeme oko auta, pa ne dopuštaju nikome da im priđe, a prava za ovakvo ponašanje nemaju jer niko ne može da sklanja nekoga sa ulice koja je javna površina.

U jednom trenutku pozvali su i policiju. Melina se očigledno previše poistovjetila sa svjetskim džet-setom.

Modna kreatorka i milioner vjenčavaju se u opštini, a naša ekipa ovog jutra otišla je do jahte gdje su mladenci i najbliže zvanice provodili vrijeme prethodna dva dana. Iako je sve djelovalo mirno, u jednom trenutku pojavila se Džefrijeva ćerka koja je pokušala da uđe u jahtu.

Ipak, ona nije mogla da uđe jer je bila zaključana. Kako smo uspjeli da vidimo, ona je zvala svog oca, koji joj se nije javljao na telefon.

Očigledno je u tom trenutku spavao nakon svadbene večere, koju su organizovali u petak, 17. aprila, u restoranu između Nice i Monte Karla.