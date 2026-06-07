Nikolija Jovanović progovorila o aferi Relje Popovića i Anite Stanojlović, otkrivajući svoje stavove o spekulacijama i braku.

Izvor: Youtube

Pjevačicu Nikoliju Jovanović mediji su sreli na aerodromu u Beogradu. Ona je tom prilikom priznala koliko je uživala na nedavnim koncertima svoje majke.

"Najviše na svijetu. Nastavila sam sa pripremam za svoj koncert. Vesna je odlično, ona je sada u Atini" - rekla je Nikolija, pa prvi put prokomentarisala spekulacije o aferi svog partnera Relje Popovića i Anite Stanojlović:

"Ja na reagujem na priče pravo da vam kažem, samo na istine" - rekla je Nikolija.

"Prećutala bih da Relja vara Nikoliju, a ona se nikad ne bi razvela"

Podsjetimo, i Vesna Zmijanac govorila je o braku ćerke Nikolije Jovanović i zeta Relje Popovića. Ona se osvrnula na nedavne spekulacije o njihovom razvodu.

Vesna je otkrila i da li bi prećutala da zna da je Relja prevario Nikoliju.

"Je l' prećutiš na primjer, ako znaš da je Relja prevario Nikoliju?" pitao je direktno Boki 13 Vesnu, na šta je ona odgovorila.

"Recimo da bih prećutala. Da sačuvam kuću, ja bih prećutala. Ne bih je savjetovala ništa", istakla je pevačica.

Ako te pita: "Mama šta da radim, da li da se razvedem?" - upitao je potom Boki.

"Ona mene nikad ne bi pitala šta da radi, a ne bi se nikad ni razvela. Čak i ne daj Bože da se to desi, a ne može da se desi jer je on jedan porodičan čovjek, on mnogo voli Nikoliju i djecu, mnogo voli kuću. I ja njega mnogo volim. To mi ne liči na njega", rekla je Vesna Zmijanac u podkastu kod Bokija 13 i dodala:

Vidi opis Nikolija konačno progovorila o aferi Relje i Anite Stanojlović: Evo šta je rekla o braku i pričama o prevari Nikolija Jovanović i Relja Popović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Uroš Arsić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Uroš Arsić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/reljarelja Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printskrin, Youtube/MADE IN BLKN Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

"Nije on taj tip koji se šunja po tamo nekim garderobama ili hotelima sa nekim ribama. To je toliko daleko od njega. Mislim, može on, nije pao s Marsa, ali nije on taj tip odi-odi. On ne pije, ne puši, ne jede meso...", istakla je Vesna.