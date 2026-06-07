Glumac Irfan Mensur u iskrenoj ispovijesti o porodici i borbi za život.

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Naš etablirani glumac, Irfan Mensur, ne oglašava se često u medijima, a prije progovorio je svojevremeno o sinu Pavlu koji je krenuo njegovim stopama, ali i izabranici svog nasljednika, kojom je po svemu sudeći, oduševljen.

Nije zaobišao da prokomentariše i u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom, Srnom Lango.

"Ja sam u penziji već sedam godina, bacio sam bio radnu knjižicu, ali snimam serije ove nove kad god me pozovu. Ali, da ne bih živio penzionerski život, radim više i više se pripremam da radim nego kad sam tek gradio karijeru. Ima mnogo talentovanih mladih glumaca, ja sam profesor glume već 20 godina. Ammar Mešić je moj student, on je kod mene završio glumu, ja vjerujem u mlade ljude", kazao je Irfan Mensur.

Vidi opis "Jeste moj sin, ali dosta više": Irfan Mensur o detaljima odnosa sa Pavlom i najtežim trenucima 19. 1. 1952. Irfan Mensur Irfan Mensur 19.1.1952. Irfan Mensur Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Državni službenik/mts Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Nervira me kad to kažu za mog sina"

"Nervira me kad za mog sina kažu u medijima 'sin Irfana Mensura'. On jeste moj sin, ja se ponosim njim, ali dosta više... To dođe kao prilijepak njemu. Mnogo mi je drago što se polako bori za svoje ime", rekao je glumac, pa progovorio o bivšoj ženi i emotivnom životu sina Pavla.

"Srna Lango je moja prijateljica, radimo sad nešto zajedno. Svi će reći: 'Vi ste se pomirili', ali ne... Ona je jedna izuzetno talentovana glumica, pametna, rječita žena, ja sam je zbog toga angažovao kao scenaristu u novoj seriji. A što se tiče sina... Ne mogu da mu dajem savjete u vezi njegovog emotivnog života, ne... On je suviše pametan i suviše svoj. Nisam se petljao ni u njegovu karijeru, pa neću ni u privatni život. Htio sam da ga odvratim od glume, ali sam brzo shvatio da sam u krivu. Drago mi je što je uspješan sada. Nastasija je divna, prepametna djevojka, nadam se da će njih dvoje lijepo i uspješno živjeti, a da li će stati na 'ludi kamen' to je njihova stvar. Ona je obrazovana, brza, dobro misli, šta ćete više...", istakao je Irfan za "Blic" prije par godina.

Prisjetimo se Pavlove veze sa Nastasijom:

"Ušao je i zatekao me kako plačem"

Irfan je ispričao da ne voli da dijeli savjete svom sinu, ali da se trudi da uvijek bude iskren i realan, te je otkrio šta rade kada završe svoje poslovne obaveze i na koji način koriste slobodno vreme u kome se trude da uživaju.

"Ne savjetujem ga, on je moj ortak, moj sin je moj ortak. Ne govorim mu šta bi trebalo, a šta ne. Posle završenih poslova odemo na kafu, ako imamo para odemo na piće, a ako imamo mnogo para onda čak i ručamo", ispričao je Mensur za domaće medije, pa dodao:

"Nas dvojica imamo dogovor da on ide svojim putem sa svojim talentom i osjećanjima. Kada je film 'Usekovanje' bio gotov, Pavle je ušao u montažnu sobu i zatekao me kako plačem. Njemu je bog dao nešto što meni nije, ja sam morao da učim i naučim, a on će, ako ga onaj gore bude gledao, i dalje biti fantastičan", rekao je ponosni Irfan.

Podsjetimo, kako nezvanično prenose mediji, Pavle je uplovio u vezu sa 11 godina starijom Jelisavetom Orašanin, koja je nedavno stavila tačku na brak sa Milošem Teododićem.

Kako se nagađa, odale su ih i slike na mrežama: