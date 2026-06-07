U akciji čišćenja starog muslimanskog groblja – mezarja na lokalitetu „Klina“, koje pripada Mjesnoj zajednici Zaton, mještani više bjelopoljskih naselja, među kojima su Zaton, Brzava, Pašića Polje, Prijelozi i Brestovik, otkrili su stare nadgrobne spomenike – nišane.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mezarje je, kako su kazali za Vijesti, dio parcele na kojoj je planirana izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom za sjever Crne Gore, čijoj se izgradnji snažno protive.

Do sada su organizovali više protesta, a jedan od predstavnika mještana, Mujo Vreva, napustio je poziciju direktora Uprave za logistiku u Opštini, a potom i sve pozicije u Socijaldemokratskoj partiji socijalista (SDP), nakon što je Opština izglasala odluku da na toj lokaciji gradi pomenuti centar.

Više od 1.000 građana potpisalo je peticiju i predalo inicijativu Skupštini opštine Bijelo Polje, zahtijevajući da se lokacija izmjesti.

Oni se protive planiranoj izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom, navodeći da bi projekat uništio životnu sredinu i ugrozio obližnja imanja, rijeku Lim i seoski most, pišu Vijesti.

„I ovim putem poručujemo da nećemo dozvoliti uništavanje lokaliteta i da će mezarje biti zaštićeno“, kazao je Vreva, dodajući da otkriveni spomenici najvjerovatnije pripadaju starom tipu nišana u obliku kamene ploče, čiji se gornji dio završava klasičnim klesanim uzvišenjem.

„Neki od njih imaju stare natpise – epitafe“, kazao je Vreva.

Obavijestiće predstavnike Vlade i Opštine, Zavod za zaštitu spomenika, Ministarstvo poljoprivrede, Agenciju za zaštitu životne sredine, Ambasadu Turske, reisa Islamske zajednice Rifata Fejzića, predstavnike vlasti kako bi se ovaj lokalitet zaštitio, kao i mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija, s obzirom na to da se lokalitet nalazi na teritoriji te eparhije i nedaleko od Crkve Svetog Tome na Brzavi.

U akciji je učestvovalo 56 mještana, prenose Vijesti.