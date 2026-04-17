Marko Bulat priveden u policijsku stanicu: Navodno pretukao suprugu, Marija rano jutros pozvala pomoć

U porodičnom stanu poznatog pevača Marka Bulata rano jutros došlo je do incidenta nakon kojeg je intervenisala policija.

Njegova supruga, Marija Bulat, prijavila je fizičko nasilje, saznaje "Telegraf.rs".

Mirno jutro na Novom Beogradu prekinula je policijska intervencija u domu poznatog estradnog para. Prema nezvaničnim informacijama, Marija Bulat pozvala je nadležne organe rano jutros, tvrdeći da ju je suprug, pjevač Marko Bulat, napao nakon verbalne rasprave.

Svađa eskalirala u fizički sukob

Kako Telegraf saznaje, drama je počela žestokom svađom u njihovom stanu. Marija je u prijavi navela da ju je suprug tokom sukoba udario, nakon čega je ona odlučila da potraži pomoć policije.

"Policijska patrola je odmah izašla na teren po prijavi. U toku je uzimanje izjava i utvrđivanje svih okolnosti ovog događaja", navodi izvor blizak istrazi.

Istraga u toku

Nadležne službe trenutno rade na provjeri svih navoda prijave. Očekuje se da će biti uzeti iskazi oba aktera, a zavisno od stepena povreda i izvještaja dežurnih službi, biće odlučeno o daljem postupanju i eventualnim prijavama.

Par je i ranije punio novinske stupce različitim turbulencijama u privatnom životu, ali je ovaj jutrošnji incident bacio novo svjetlo na njihove porodične odnose. Marko i Marija Bulat se do ovog trenutka nisu zvanično oglašavali povodom ovih događaja.

(izvor Telegraf / prenosi MONDO)