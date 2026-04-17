U porodičnom stanu poznatog pevača Marka Bulata rano jutros došlo je do incidenta nakon kojeg je intervenisala policija.
Njegova supruga, Marija Bulat, prijavila je fizičko nasilje, saznaje "Telegraf.rs".
Marko Bulat priveden u policijsku stanicu: Navodno pretukao suprugu, Marija rano jutros pozvala pomoć
Mirno jutro na Novom Beogradu prekinula je policijska intervencija u domu poznatog estradnog para. Prema nezvaničnim informacijama, Marija Bulat pozvala je nadležne organe rano jutros, tvrdeći da ju je suprug, pjevač Marko Bulat, napao nakon verbalne rasprave.
Svađa eskalirala u fizički sukob
Kako Telegraf saznaje, drama je počela žestokom svađom u njihovom stanu. Marija je u prijavi navela da ju je suprug tokom sukoba udario, nakon čega je ona odlučila da potraži pomoć policije.
"Policijska patrola je odmah izašla na teren po prijavi. U toku je uzimanje izjava i utvrđivanje svih okolnosti ovog događaja", navodi izvor blizak istrazi.
Istraga u toku
Nadležne službe trenutno rade na provjeri svih navoda prijave. Očekuje se da će biti uzeti iskazi oba aktera, a zavisno od stepena povreda i izvještaja dežurnih službi, biće odlučeno o daljem postupanju i eventualnim prijavama.
Par je i ranije punio novinske stupce različitim turbulencijama u privatnom životu, ali je ovaj jutrošnji incident bacio novo svjetlo na njihove porodične odnose. Marko i Marija Bulat se do ovog trenutka nisu zvanično oglašavali povodom ovih događaja.
(izvor Telegraf / prenosi MONDO)