Desetine divljih deponija u Baru biće pokrivene video-nadzorom nakon što su “Komunalne djelatnosti” nedavno dobile saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za postavljanje sistema.

Izvor: Primorski portal

Kamere bi trebalo da budu postavljene na lokacijama koje su identifikovane kao kritične tačke za nepropisno odlaganje otpada, kako bi taj problem suzbili i pojačali kaznenu politiku, pišu Vijesti.

Divlje male i velike deponije širom barske opštine jedan su od najčešćih povoda zbog kojeg se građani obraćaju “Vijestima”, a njihovi apeli za akcentovanje ovog problema sve su češći u susret ljetnjoj turističkoj sezoni.

Iz “Komunalnih djelatnosti Bar”, kojim rukovodi Stevo Pejović, redakciji su kazali da se divlje deponije pojavljuju sporadično tokom cijele godine i da njihove ekipe reaguju odmah po saznanju ili prijavi građana.

Najčešće je riječ o manjim i srednjim deponijama u prigradskim naseljima i na lokacijama koje nijesu obuhvaćene redovnim odlaganjem otpada.

Tokom prethodnog perioda, kako su naveli, sanirali su više lokacija koje su godinama predstavljale problem, a pojedine od njih su nakon čišćenja i uređenja pretvorene u sređene vidikovce i odmorišta za građane i posjetioce, prenose Vijesti.

“Takođe, na nekoliko kritičnih lokacija uz magistralni put Bar - Ulcinj, na potezu između Velikog pijeska i Utjehe, postavili smo betonske elemente kako bismo onemogućili pristup kamionima koji su nepropisno odlagali otpad”, naglasili su.

U mjestu Zagrađe, na području Parka prirode Katič, nedavno su uklonili velike količine nepropisno odloženog otpada i sanirali prostor koji je bio ugrožen nesavjesnim ponašanjem pojedinaca.

U februaru ove godine su radnici “Komunlnih djelatnosti” očistili i mini-deponiju kod groblja u naselju Zupci. Tom prilikom su saopštili da “ovakvi postupci predstavljaju vandalizam nad vjerskim i sakralnim mjestima i pokazuju ozbiljan nedostatak osnovne kulture i poštovanja i da neće dozvoliti da nečiji bezobrazluk pretvara groblje u deponiju”.

Govoreći o video-nadzoru za koji su dobili saglasnost od Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kazali su redakciji da je postupak instalacije sistema u toku, pa je još rano govoriti o konkretnim rezultatima.

“Međutim, očekujemo da će video-nadzor predstavljati značajan iskorak u kontroli prostora, identifikaciji počinilaca i smanjenju broja slučajeva nepropisnog odlaganja otpada, što će doprinijeti efikasnijem upravljanju otpadom na teritoriji opštine Bar”, rečeno je “Vijestima” iz “Komunalnih djelatnosti Bar”.

Mini-deponije koje predstavljaju višegodišnji problem za lokalne službe i građane u barskom naselju Šušanj i ove godine se nalaze na najmanje pet lokacija. Ipak, jedna od najkritičnijih - kod vodovodne stanice na skretanju za Zeleni pojas, uspješno je sanirana saradnjom službi i građana.

Šušanjani su prošlog ljeta više puta sami čistili tu lokaciju, kačili upozorenja... To je dalo djelimične rezultate, ali je od postavljanja video-nadora na toj “crnoj tački” problem skoro pa potpuno riješen, pišu Vijesti.

Dugoročno rješenje za problem mini-depoija u tom barskom naselju leži upravo u kombinaciji strože kontrole i sankcionisanja nesavjesnih pojedinaca, uz kontinuiranu edukaciju građana o važnosti pravilnog odlaganja otpada i očuvanja zajedničkog prostora.

Odluka nekih stanovnika Šušanja da otpad odlažu na mjestima koja nisu za to predviđena nerijetko je izazivala i svađe u komšiluku. Tako se na ulazima u pojedine sporedne ulice svakog dana može vidjeti više desetina kesa smeća, ali i kabasti otpad, prirodni, građevinski i šut.

Za “Komunalne djelatnosti” rješavanje problema mini-deponija na nekim od lokacija predstavlja izazov zbog toga što nema opštinskog ili državnog zemljišta na raspolaganju za tu namjenu, a u blizini lokacija na kojima se nepropisno odlaže smeće.

Zbog toga, građani s kojima su “Vijesti” razgovarale poručuju da imaju razumijevanja za “Komunalne djelatnosti”, jer njihovi službenici uglavnom redovno čiste te lokacije, iako one nisu u njihovim “redovnim aktivnostima”. Ističu da je problem u nesavjesnim komšijama, kao i turistima koji slijede loš primjer mještana.

Često je zbog toga dolazilo do teških riječi, ispričao je sagovornik i rekao da su u par navrata kese otpada iznosili direktno na glavnu Šušanjsku ulicu, kako bi skrenuli pažnju na problem ali, pokazaće se, bezuspješno.

Na pitanje “Vijesti” s kakvim se izazovima “Komunalne djelatnosti” suočavaju u susret ljetnjoj sezoni kad je riječ o upravljanju otpadom, odgovorili su da ljetnji mjeseci tradicionalno donose povećanje količine komunalnog otpada i veće zahtjeve u pogledu održavanja javne higijene.

“Pripreme sprovodimo u skladu sa operativnim planovima definisanim Programom rada preduzeća, kroz organizaciju dodatnih aktivnosti, rasporeda rada i angažovanje svih raspoloživih resursa”.

Navode da raspolažu potrebnom mehanizacijom, opremom i radnom snagom, kako bi odgovorili na povećane potrebe tokom turističke sezone.

“Smatramo da spremno dočekujemo ljeto i da ćemo adekvatno odgovoriti svim izazovima koji nas očekuju”.

Iako je, kako kažu, primjetan napredak kad je riječ o odnosu građana prema životnoj sredini i pravilnom odlaganju otpada, i dalje “postoji određeni broj nesavjesnih pojedinaca čije ponašanje stvara probleme i dodatne troškove”.

Zbog toga gotovo svakodnevno upućuju inicijative Komunalnoj policiji i inspekciji radi postupanja na lokacijama gdje se evidentira nepropisno odlaganje otpada, a smatraju da je, pored redovnog održavanja i edukacije, “neophodno i dosljedno sankcionisanje prekršilaca kako bi se dugoročno unaprijedilo stanje u ovoj oblasti”, prenose Vijesti.

Poslovi koje “Komunalne djelatnosti Bar “ obavljaju u zoni morskog dobra definisani su ugovorom zaključenim sa Javnim preduzećem za upravljanje Morskim dobrom. U skladu s ugovorenim obavezama, njihovo preduzeće odvozi otpad sa plaža i drugih površina u zoni morskog dobra, čišćenje i pranje javnih površina, održavanje zelenih površina, kao i održavanje javne rasvjete.

“Obim poslova je naročito izražen tokom turističke sezone, kada je frekvencija korisnika plaža i javnih površina višestruko povećana, zbog čega se aktivnosti organizuju po pojačanom režimu rada”, rekli su iz tog preduzeća.

To preduzeće je, kako je listu rečeno iz Opštine Bar, prošle godine naplatilo više od 300 hiljada eura od JP Morsko dobro za poslove koje obavljaju u njihovoj zoni, a dodatnih preko 20 hiljada eura zaradili su održavajući nezakupljene plaže.

Određene poslove obavljaju i na osnovu ugovora s drugim institucijama i upravljačima prostora. Pored saradnje sa JP Morsko dobro, jedan od značajnijih vidova saradnje ostvaruju s Nacionalnim parkovima Crne Gore, odnosno na području Nacionalnog parka Skadarsko jezero.

“Princip saradnje zasniva se na jasno definisanim ugovornim obavezama, kojima su precizirani obim poslova, standardi održavanja, način izvršenja i finansijske obaveze ugovornih strana”, naveli su.

U zavisnosti od potreba i nadležnosti pojedinih institucija, pružaju usluge održavanja javne higijene, odvoza otpada i drugih komunalnih aktivnosti na prostorima koji nijesu u neposrednoj nadležnosti lokalne samouprave, pišu Vijesti.