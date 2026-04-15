Mina Kostić prekinula saradnju sa menadžerima: U sve umješan Kasper, od sada će joj on voditi posao, javno zapretio

Mina Kostić odlučila je da prekine saradnju sa dosadašnjim posrednicima i ne želi biti dio estradnih klanova.

Pjevačica Mina Kostić i njen dečko Mane Ćuruvija, u javnosti poznat kao Kasper, odlučili su da naprave veliki preokret u njenoj dosadašnjoj karijeri i načinu rada. Mane se oglasio zvaničnim saopštenjem u kojem je objelodanio da pjevačica okreće novi list.

Kako je Kasper napisao, Mina prekida saradnju sa dosadašnjim posrednicima i ne želi da bude dio "estradnih klanova".

- Mina nikad nije i neće nikada pripadati nijednom estradnom jatu. Uvijek je bila svoja i tako će ostati. Zajednički smo donijeli odluku da ona nije pjevač koji bi se vezao za jednog menadžera ili produkcijsku kuću. Mina spada u pjevače koji pjevaju za narod, isključivo za narod, a ne za industriju - napisao je on.

Pored ove radikalne promjene, Mane je vlasnicima klubova i javnosti jasno stavio do znanja da će upravo on od sada imati ključnu ulogu u komunikaciji povodom njenih nastupa

- Moj zadatak je da ova stranica koju vodim bude stranica koja će biti prva i jedina ruka gdje ćete moći da ugovarate njene nastupe bez posrednika - rekao je on u Instagram obraćanju.