Mane Ćuruvija nežnim riječima se obratio svojoj vjerenici.

Izvor: Youtube printscreen/AmiG Show

Mina Kostić i njen partner Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, pokazuju da prava ljubav može da prevaziđe sve prepreke. Iako su mnogi sumnjali u njihovu vezu, njihova bliskost i način na koji javno iskazuju emocije govore sasvim drugačije.

Nedavno je Kasper na društvenim mrežama objavio Mininu fotografiju uz poruku koja je mnoge dirnula.

"Tamo gdje je sve prolazno, ona je moja vječnost", napisao je, pa dodao:

"Najdublje misli o njoj su mi dok spava. Nekako tada kao da osjetim svaki otkucaj njenog srca i svaki njen dah. Najbitnija stvar i osjećaj koji mi se javi je da nisam sam i da je moj život potpun jer imam sebe uz nju."

Podsjetimo, Mina Kostić je nedavno govorila o svom odnosu sa Kasperom.

Vidi opis Kasperova poruka Mini Kostić raznježila javnost: Izjavio ljubav preko Instagrama, tvrdi da je ona njegova vječnost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen/ pink.rs Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: pritnscreen/youtube/Pink Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen / minakostic_official Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen / minakostic_official Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: TikTok/jecastar/printscreen Br. slika: 8 8 / 8

"Pa s obzirom na to da smo se mi već vidjeli i da je on bio tu neke četiri nedelje, naravno da smo se upoznali i sve ono što smo osjećali jedan prema drugome pokazali. S obzirom da imamo takav odnos prijateljski, onda i otvoren i onda i sa puno emocija, puno razumijevanja ne pada teško. Jedino ta fizička razdvojenost, ali ovako generalno funkcionišemo. Kad znaš šta hoćeš i šta ti je prioritet ništa nije teško."

Mina ističe da je Mane i te kako galantan, za razliku od njenih prethodnih partnera.

"Pa takav i treba da bude muškarac. On jo je dužan prema svojoj djevojci, ženi, životnom saputniku da bude takav, a na kraju krajeva i kasnije ujedno zajedno da u svemu učestvuju. Ali ja znam kakav je on što se tiče tih stvari", rekla je ona.