Mane Ćuruvija nežnim riječima se obratio svojoj vjerenici.
Mina Kostić i njen partner Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, pokazuju da prava ljubav može da prevaziđe sve prepreke. Iako su mnogi sumnjali u njihovu vezu, njihova bliskost i način na koji javno iskazuju emocije govore sasvim drugačije.
Nedavno je Kasper na društvenim mrežama objavio Mininu fotografiju uz poruku koja je mnoge dirnula.
Kasperova poruka Mini Kostić raznježila javnost: Izjavio ljubav preko Instagrama, tvrdi da je ona njegova vječnost
"Tamo gdje je sve prolazno, ona je moja vječnost", napisao je, pa dodao:
"Najdublje misli o njoj su mi dok spava. Nekako tada kao da osjetim svaki otkucaj njenog srca i svaki njen dah. Najbitnija stvar i osjećaj koji mi se javi je da nisam sam i da je moj život potpun jer imam sebe uz nju."
Podsjetimo, Mina Kostić je nedavno govorila o svom odnosu sa Kasperom.
"Pa s obzirom na to da smo se mi već vidjeli i da je on bio tu neke četiri nedelje, naravno da smo se upoznali i sve ono što smo osjećali jedan prema drugome pokazali. S obzirom da imamo takav odnos prijateljski, onda i otvoren i onda i sa puno emocija, puno razumijevanja ne pada teško. Jedino ta fizička razdvojenost, ali ovako generalno funkcionišemo. Kad znaš šta hoćeš i šta ti je prioritet ništa nije teško."
Mina ističe da je Mane i te kako galantan, za razliku od njenih prethodnih partnera.
"Pa takav i treba da bude muškarac. On jo je dužan prema svojoj djevojci, ženi, životnom saputniku da bude takav, a na kraju krajeva i kasnije ujedno zajedno da u svemu učestvuju. Ali ja znam kakav je on što se tiče tih stvari", rekla je ona.
