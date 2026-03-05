Isplivao privatni snimak Mine i Kaspera: Vjerenici razmjenjuju nježnosti i ne skidaju osmjehe s lica (Foto)

Mina Kostić je nedavno priznala da ima jaku želju da Kasperu rodi dijete, iako ove godine puni 51 godinu.

Mina Kostić i Kasper na kratko su se razdvojili kada se on vratio u Ameriku, a nerijetko na društvenim mrežama objavljuju emotivne riječi jedan drugom.

Privatni snimak

Ovoga puta ljubavni par je objavio zajednički snimak iz kreveta, gdje se vidi kako uživaju u međusobnom prisustvu, i kako oni navode, vanvremenskoj ljubavi.

Mnogi su zbog privatnog snimka pomislili da se Ćuruvija vratio u Srbiju, ali niko od njih dvoje to nije potvrdio. Pretpostavlja se da je snimak nastao prije nego što je Mane otišao za Ameriku.

Evo kako ga je pjevačica ispratila:

"Iću ću na vantjelesnu oplodnju"

Mina je nedavno priznala da ima jaku želju da Kasperu rodi dijete, iako ove godine puni 51 godinu.

"Meni Bog uvijek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voljeli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam djevojčicu Anastasiju, to se zna", rekla je Mina Kostić.

"Ako ne bude ovako, postoji vještačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih voljela da mu rodim dijete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način", dodala je pjevačica za Adria TV.