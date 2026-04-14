Otkriveno šta radi Kristijan Golubović dok ga traži policija: Uslikan sa dečkom pokojne Stele Savić, isplivali detalji

Domaći mediji uslikali su rijaliti učesnika i njegovog prijatelja na vaskršnjoj liturgji u Hramu Svetog Save

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Kristijan Golubović dočekao je Vaskrs u Hramu Svetog Save na Vračaru, u šta se uvjerio i paparaco Kurira. Rijaliti zvijezda je bio u društvu prijatelja Miše Paskulova, partnera pokojne Stele Stanisavljević, čija je misteriozna smrt već nedeljama tema broj jedan u medijima.

Kristijan je sve vrijeme stajao u zabačenom dijelu crkve, naslonjen na zid bogomolje, gledajući u telefon. On je sve vrijeme liturgije s nekim bio na vezi, koga je uporno zvao. Za to vrijeme Miša je nervozno šetao i stajao ispred i pored rijaliti učesnika, ne dozvoljavajući ljudima da mu se približe.

Podsjetimo, u beogradskoj opštini Zvezdara prethodnih dana odigravala se drama koja je uznemirila stanare jedne mirne ulice.

Pripadnici policije pojavili su se na adresi kuće koja je nekad bila u vlasništvu prijateljice Kristijana Golubovića, Stele Stanisavljević, u javnosti poznatoj po prezimenu Savić, čije je beživotno tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru. U toj kući je Stanisavljevićeva svojevremeno živjela s porodicom.

Prema riječima očevidaca, policija se raspitivala i za Mišu Paskulova, čovjeka koji je bio u emotivnoj vezi sa Stanisavljevićevom.

"Prije neki dan je bila policija. Vidite, roletne su spuštene. Tražili su Kristijana i Mišu Paskulova", ispričao je jedan komšija, koji je želio da ostane anoniman, pokazujući ka zatvorenoj kući koja, kako kaže, već neko vrijeme djeluje napušteno.

Iako objekat više nije u Stelinom vlasništvu, izvori s terena tvrde da Kristijan Golubović ovu nekretninu i dalje koristi, makar djelimično. U kući skladišti lične stvari, ali i predmete koji pripadaju njegovoj bivšoj partnerki Kristini Spalević. Upravo ta činjenica dodatno komplikuje situaciju, budući da formalno-pravni status boravka u objektu ostaje nejasan.

Komšije navode da su u poslednje vrijeme rijetko viđali da neko ulazi u kuću ili izlazi iz nje, što dodatno podgrijeva sumnje i nagađanja.

"Ranije je bilo nekih dolazaka, ali sad ništa. Sve je zatvoreno, kao da niko ne živi tu", zaključio je drugi sagovornik.