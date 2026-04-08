Kristijan Golubović progovorio o prijetnjama Duška Tošića: Brutalno mu odbrusio zbog neprijatnog pitanja

Rijaliti učesnik osvrnuo se na situaciju sa bivšim mužem Jelene Karleuše.

Kontroverzni učesnik rijalitija Kristijan Golubović pojavio se sinoć u emisiji kod Ognjena Amidžića, gdje je bez zadrške govorio o navodnom sukobu sa fudbalerom Duškom Tošićem, bivšim suprugom Jelene Karleuše.

On je tom prilikom negirao tvrdnje da mu je Tošić prijetio, naglasivši da se sve zapravo svelo na običan telefonski razgovor koji je, prema njegovim riječima, u javnosti pogrešno predstavljen i prenaglašen.

– Nije bilo nikakvih prijetnji. Nazvao me je i rekao: "Zdravo Kristijane, ovdje Tošić". Ja sam pitao koji Tošić, a on je rekao: "Pa ja igram fudbal". Pitao me je da li sam dao izjavu za novine da sam njegovoj ženi skakao po silikonima – ispričao je Golubović.

On tvrdi da je odmah jasno stavio do znanja svoj stav i granice komunikacije.

- Rekao sam mu: "Ne, nisam, i da jesam, s tobom o tome ne mogu da pričam! Imate dvoje djece i ja poštujem i nju i tebe kao muža i ženu - objasnio je Kristijan.

Kako je dalje naveo, nakon tog razgovora nije bilo daljeg kontakta.

- Tu se sve završilo. Nikada mi se više nije javio - zaključio je Golubović u emisiji.