Kristina ga 2 puta prijavila policiji, on odveo sina iz stana: Evo gdje se nalazi Kristijan Golubović nakon skandala

Kristijan Golubović uživa sa svojim sinom, a njihovu fotografiju je podijelio na Instagramu.

Kristijan Golubović i njegova vjerenica Kristina Spalević s kojom ima dvojicu sinova, u lošim su odnosima nakon štoga je ona više puta prijavila policiji, zbog, kako tvrdi nasilja koje je trpjela.

Ipak, bivši rijaliti učesnik ne krije da i dalje gaji snažne emocije prema Kristini, te da uprkos svemu priželjkuje pomirenje. Iako ga Kristina gotovo svakodnevno optužuje za razne stvari koje je trpjela u njihovom odnosu, Kristijan je sada načinio korak dalje.

Naime, on je uzeo starijeg sina Konstantina i odveo ga iz stana, kako bi proveo vrijeme s njim u igraonici.

On se uslikao sa njim i napisao: "Kopija".

Hoće da se vrati Kristini

Iako ga je Kristina Spalević prijavila nadležnim organima, Kristijan Golubović tvrdi da prema bivšoj ne osjeća mržnju niti želju za osvetom, već da mu je sav fokus na njihovo dvoje djece.

"Ne pitajte me ništa o mom odnosu sa Kristinom. Šta da mi kažu u policiji? Ljudi su razumni, kažu imate dvoje djece, smirite se", izjavio je Kristijan, dodajući da za djecu daje "šakom i kapom" i da im ništa ne nedostaje.

On, međutim, ne krije razočaranje zbog prijave i ističe da ga Kristina nepravedno pravi monstrumom i nasilnikom.

"Ja je nisam tjerao ni da me prijavljuje ni da me ostavi. Mogu da kažem da mnogo toga nije istina, da se pretjeruje i izmišlja", poručio je Golubović.

"Volim je kao Boga!"

Uprkos teškim riječima i sukobima, Golubović tvrdi da emocije i dalje postoje sa obije strane.

"Ja nju volim kao Boga i ona mene voli. Problem je što ne možemo da se dogovorimo", iskren je bio Kristijan. On je objasnio da su njihovi sukobi posledica njegovih reakcija kada stvari ne funkcionišu i njenih burnih reakcija jer je "mlada i nerazumna". Kako bi spustio tenzije, donio je odluku da više neće javno govoriti loše o njoj.