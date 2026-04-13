"Sve što sam nekad odbijala, sa Milošem radim": Jovana progovorila o intimi sa Tigrom i trudnoći

Jovana je otvoreno govorila o trudnoći, emotivnoj vezi i svadbi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je privukla pažnju javnosti iskrenim priznanjima o privatnom životu. Ona je otvoreno govorila o trudnoći, emotivnoj vezi i svadbi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Jovana je otkrila da će praznike provesti u krugu porodice:

- U krugu porodice. Sa ćerkom i Milošem, a zatim i sa bratom i snajom jer smo mi, faktički, jedna porodica. Sad smo dobili i bebu...

- Za to je zadužena moja snajka. Ja to ne radim. Ne znam i nemam nikakvu želju za farbanjem, jer u tome uopšte ne uživam. Više volim krpicom da pređem jaja. Volim da me čekaju ofarbana jaja, ali ne volim da farbam. To jednostavno nisam ja.

Na konstataciju da je započela zajednički život sa Milošem, Jovana je rekla sledeće:

- Miloš je zahtjevan muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško jer su svi moji partneri bili zahtjevni. O Milošu se stvarno brinem. Uvijek ga čekaju kafa ili čaj kada se probudi, zdrav doručak i voće. Veoma ga poštujem - rekla je voditeljka, pa otkrila kako se njena ćerka Lea slaže sa Milošem:

- Božanstveno. Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera do sada, zato što je vidjela da ima čistu dušu i srce. Miloš je rijetko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi. Nema pokvarenu namjeru i masku koja traje određeno vrijeme, pa posle, kada se ta maska skine, nastane čudovište ili demon, kakve sam imala priliku ranije da srijećem u emotivnom životu.

Na pitanje novinara da ima informaciju da je u drugom stanju i da li je to istina, Jovana je odgovorila:

- Neću ništa da odgovorim na to pitanje... Neka odgovor na to bude - vidjećemo, i pokazaće vrijeme. Svakako ni prethodnu trudnoću nisam priznala javno do nekog šestog mjeseca, pa neću ni ovu - rekla je Jovana i priznala da Miloša vidi kao oca svog djeteta:

- Vidim ga! Željela bih da rodim muško dijete jer bih voljela da ima njegove manire i kodeks. On je vaspitan baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju. Ne maltretira je fizički i psihički. Ne tjera inat. Prvi zove, šalje i kupuje. Sve radi što jedan muškarac treba da radi, i ne femka se kao neka tetka. Imala sam muškarce koji se prikazuju kao alfa, a imaju pogrešno shvatanje, jer to što oni smatraju da je "alfa muškarac" je jedna obična pi***. To su sve muškarci sa kompleksima. Najveći kompleks muškarca je kada je loš u krevetu i nije dovoljno potentan, pa sve iskaljuje na ženu tjeranjem inata, kroćenjem te žene i brisanje poda njome. Takvi muškarci treba da budu ostavljeni kao pseto. Pored impotencije, drugi kompleks muškaraca je nemanje para. To kolje muškarce. Zato ja kažem: "Onaj ko nema pare, neka ih hitno nabavi". Jednostavno, muškarac je taj koji mora da zarađuje. Nije normalno da muškarac ide u nabavku, ali on mora da nabavi novac i obezbijedi ženu i djecu. Nisam imala takvu priliku do sada, i sve sam sama sebi i svom djetetu obezbijedila.

- Miloš stvarno ima sve. S njim znaš na čemu si. Nije promjenljivog karaktera da godinu dana glumi jedno, a da se posle promijeni za 180 stepeni i bude drugi čovjek. To sam doživjela u prošlosti. Da se neko prikazuje kao ozbiljan kandidat, a onda posle godinu dana promijeni ploču. Od anđela se pretvorio u demona. Zbog takvih primera znam da cijenim kvalitet, iskrenost i čast.

"U krevetu sa Tigrom radim stvari koje nikada nisam"

Miloš se u razgovoru pohvalio da svakodnevno kuva za njega, a Jovana kaže:

- Istina je. To nikada prije nisam radila. Miloš me je naučio da ne smijem više da kažem "neću nikad". Sve stvari koje nisam radila, radim sa Milošem. Ne samo u kuhinji, već i u krevetu. Sve što sam nekada odbijala, sa Milošem radim. Dosta sam ti rekla (smijeh).