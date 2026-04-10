Jovana Jeremić planirala luksuzno vjenčanje sa Tigrom, otkrila detalje: Evo kakvu će vjenčanicu ponijeti voditeljka

Jovana Jeremić govorila je o svojim planovima, pa otkrila kakvu vjenčanicu želi da ponese.

Popularna voditeljka jutarnjeg programa na Pinku Jovana Jeremić još jednom je pokazala zašto važi za jedno od najautentičnijih TV lica na Balkanu. U svom prepoznatljivom stilu, bez zadrške i s mnogo energije, povela nas je u kupovinu na jednoj beogradskoj pijaci pred Vaskrs, te tom prilikom pred našim objektivom otvorila dušu o ljubavi s bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom.

"Pa vidiš prsten, rekla sam da neću ništa reći o svom privatnom životu i neka tako ostane. O tome ću se izjašnjavati samo kad se budem udala u crkvi. Znači, do tog heroja koji oženi Jovanu Jeremić u crkvi, pošto se u crkvi nikad nisam udavala, neću ništa da komentarišem. Kad se vjenčam u crkvi, ja se neću razvoditi, ja sam prosto takva! Mnogo vjerujem u boga, a ono što bog sastavi, to nikad niko ne treba da rastavi, uz brojna iskušenja. Sve se boduje kao velika ljubav, tako da Miloš ima ozbiljan potencijal.

Vjerujem u njega i mislim da će on tu priču izgurati do kraja. Ja nisam prosjek i nikada ne mogu da budem prosječna. I za mene nisu prosječne stvari jer ja nisam kao svaka druga djevojka koju možete da sretnete na autobuskoj stanici, na pijaci ili bilo gdje. Ja sam jedinstvena i, kao takva, volim da imam takav tretman, jedinstven i privilegovan. I to sam ja i nikad se više ni zbog koga neću spustiti na takav način."

Govoreći o vjenčanju, iznenadila je priznanjem da ne želi veliku svadbu, već intimnu i pažljivo isplaniranu proslavu s odabranim ljudima.

"Biće mala svadba, ekskluzivna i izuzetno skupa svadba. Biće ograničenog karaktera, biće pozvani samo moji iskreni prijatelji i krem de la krem ljudi, zato što sam shvatila da te velike svadbe ne služe ničemu. Jednostavno, ne želim da pravim od svog života rijaliti. volim da ga gledam, naravno, ali ne želim da učestvujem u njemu, odmah da se razumijemo, niti je to potrebno. Kad si ispunjen, to ti ne treba, niti želim da pravim ceremoniju za lažne ljude koji će tu da dolaze. Na želim ni da se ističem slavljima jer ljudi koji se ističu slavljima nemaju šta drugo da ponude, a ja i te kako imam šta da ponudim - i moje uspjehe, obrazovanje, karijeru i sve što sam stekla do sada", poručila je Jovana.

"Neće biti bijela, to je sigurno! Biće sigurno specifična i posebna, ali, recimo, boja šampanjca ili čak i zlatna, zlatnokrem jer ja sam zlatna žena, zlatna djevojka."

