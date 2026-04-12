Željko Mitrović zbunio naciju čestitkom za Uskrs: "Umrijeti znači predati se jačem"

Autor Marina Cvetković
0

Željko se obratio svima bez dlake na jeziku.

Izvor: Pink screenshot

Željko Mitrović oglasio se na društvenim mrežama povodom Uskrsa, uputivši čestitku pravoslavnim vjernicima povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika.

U poruci koju je podijelio sa pratiocima, Mitrović je, u sebi svojstvenom stilu, spojio filozofsko razmišljanje o životu i prolaznosti sa prazničnom čestitkom.

Njegova objava brzo je privukla veliku pažnju korisnika društvenih mreža, izazvavši brojne reakcije i komentare.

"Išli brzo ili sporo, stići ćemo prerano. Umrijeti valjda znači predati se jačem, a vaskrsnuti predati se nama! Kad malo bolje razmislim kakvi smo, ono prvo uopšte ne izgleda loše! Srećan Uskrs!", naveo je Mitrović u opisu.

Objava je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali njegov prepoznatljiv stil u kojem kombinuje filozofiju, ironiju i praznični duh.

Ujedno, pažnju javnosti privukla je i raskošna dekoracija u njegovoj vili, koja je u potpunosti bila u znaku Uskrsa.

Pogledajte dekoraciju u vili Mitrovića za Uskrs:

Na kraju objave, Mitrović je svima koji slave poželio srećan Uskrs.

"P.S. Dobio sam preko hiljadu čestitki za Vaskrs, zato molim da mi oprostite jer nije moguće odgovoriti na svaku poruku, zato ovu poruku šaljem svima koji slave pravoslavni Uskrs", napisao je vlasnik Pink Media Group.

I ova objava Željka Mitrovića izazvala je brojne reakcije i komentare korisnika Instagrama, koji su mu odgovorili na čestitku, ali i tumačili njegov stil poruke. Inače, on je nedavno kupio poznatu televiziju.

