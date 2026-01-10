Milica pokazala kako se slavi Božić u vili Mitrovića: Na bogatoj božićnoj trpezi i od ptice mlijeko

Mitrovići raskošno proslavljaju praznike i za njih posebne dane, što je i ovaj put pokazala Milica Mitrović, supruga čelnika "ružičaste televizije".

Mitrovići su se za novogodišnje i božićne praznike potrudili da sve bude pod konac i praznično, a Milica je drugog dana Božića pokazala na Instagramu kako izgleda njihov dom i ostavila sve bez teksta.

Pored jelke, koja je sve vrijeme bila tu tokom novogodišnjih praznika, Milica Mitrović se potrudila da i dekoracija bude na nivou, pa je svaki kutak njihovog doma bio okićen.

Na stolu su dominirala tradicionalna jela, slatkiši i piće, a prelijepo dekorisan sto zauzimao je centralno mjesto u prostoriji. Sve je odisalo prazničnom atmosferom, toplinom i raskoši kakva se u domu Mitrovića redovno viđa u ovim posebnim danima.

„Božić“, napisala je Milica kratko u opisu snimka.

Podsjetimo, velelepni dom Milice i Željka vrijedi milione eura, a za njegovu izgradnju i opremanje bračni par je prije nekoliko godina angažovao čitav tim arhitekata. Luksuzni dvorac Mitrovića sagrađen je u stilu neoklasicizma.

Pogledajte:

Visoki plafoni i mnogo svjetla krase ovaj velelepni objekat. Na sunčanoj strani dvorišta smješten je bazen. Spa centar i teretana sastavni su dio njihovog novog doma, kao i sala sa projektorom nalik bioskopskoj.

Sudeći po fotografijama, masivne simetrične fasade nijesu jedini element koji privlači pažnju prolaznika, već i činjenica da se bazeni nalaze na krovovima.

Pogledajte još kadrova izgradnje: