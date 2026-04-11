Mitrovići pokazali kako čekaju Uskrs: Trpeza se ne vidi od bogate dekoracije, isplivale slike s Dedinja (Foto)

Milica Mitrović pokazala bogatko dekorisanu trpezu i luksuzne detalje.
Izvor: Instagram/milica.mitrovic.pink
Supruga Željka Mitrovića, Milica Mitrović, pokazala je kako izgleda prava praznična čarolija u njihovom domu na Veliki petak.
Na fotografijama koje je podijelila vidi se bogato dekorisana uskršnja trpeza – sto je prepun korpica sa šarenim jajima, nježnih cvjetnih aranžmana i dekoracija u vidu zečeva.
Na stolu dvorca na Dedinju dominira vijenac od cvijeća i grančica, u koji su uklopljena jaja u ljubičastim, zelenim i zlatnim nijansama, dok su male korpe pažljivo složene sa ofarbanim jajima.
Milica Mitrović, supruga Željka Mitrovića, još jednom je privukla pažnju javnosti objavom iz luksuznog doma u kojem žive na Dedinju. Na društvenim mrežama pokazala je dio enterijera koji važi za jedan od najskupljih i najimpresivnijih u njihovoj raskošnoj palati.
U pitanju je prostrani salon, uređen u klasičnom, ali izuzetno luksuznom stilu. Centralno mjesto zauzima ogroman kamin, izrađen od skupocjenog mermera, koji prostoru daje notu elegancije. Posebnu pažnju privuklo je ogledalo koje se prostire skoro do plafona.