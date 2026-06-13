Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u petak da su američke snage izvršile raciju u kojoj je ubijen Hektor Rastenford Gerero Flores, vođa venecuelanske zatvorske bande Tren de Aragva.

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„Po mom naređenju, Južna komanda Sjedinjenih Američkih Država izvela je brz i smrtonosan udar kako bi uspješno eliminisala Nina Gerera, ozloglašenog vođu Tren de Aragve, jedne od najkrvoločnijih terorističkih organizacija na planeti“, rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social u petak uveče.

„Akcija je usko koordinisana sa našim prijateljima u Venecueli, sa kojima veoma dobro sarađujemo“, dodao je.

Izvor: Index.hr

Tramp nije precizirao gdje se tačno napad dogodio.

Ministarstvo informisanja Venecuele nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

President Donald J. Trump has announced on Truth Social that, at his direction, U.S. Southern Command (SOUTHCOM) has carried out a lethal kinetic strike on Niño Guerrero, the alleged leader of Tren de Argua, in coordination with the Venezuelan authorities.pic.twitter.com/gcKXhm3Viu — OSINTdefender (@sentdefender)June 13, 2026

Sankcije i optužbe za terorizam

Trampova administracija uvela je višestruke sankcije Gereru i drugim vođama organizacije Tren de Aragva zbog njihove navodne umiješanosti u kriminalne aktivnosti poput šverca droge i ljudi, kao i pranja novca.

Tramp je tvrdio da je grupa koordinisala svoje aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama sa vladom venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Trampova administracija iskoristila je tu navodnu vezu kao opravdanje za deportaciju pojedinih imigranata iz SAD u zatvor u El Salvadoru.

Bijela kuća, Pentagon i Južna komanda nijesu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.