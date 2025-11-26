Željko Mitrović najavio otkaze, uslijedila šok-bomba Milice: Podijelila sve sa javnošću, oglasila se i Dušica

U jeku otkaza i onih koje je najavio Željko Mitrović na RTV Pinku, stiglo je važno obavještenje koje je Milica Mitrović saopštila javnosti

Izvor: TV Pink

U jeku otkaza koje je Željko Mitrović najavio na RTV Pinku, stiglo je važno obavještenje koje je Milica Mitrović saopštila javnosti.

Mitrović je za svoju krsnu slavu, 16. novembra najavio otkaze u svojoj kompaniji, a već nekoliko dana kasnije otpustio je čitav teatar Odeo i saopštio da se snimanje serija obustavlja do januara.

Međutim, sada se oglasila Milica Mitrović i najavila seriju "Dinastija" koja je snimana u produkciji Pinka, a čije emitovanje kreće od 1. decembra.

"Od ponedeljka od 22 časa", napisala je na instagramu.

Ispod njene objave se odmah oglasila i voditeljka Pinka, Dušica Jakovljević koja je kratko napisala: "Sjajno".

Oglasio se i Marko Jovičić, direktor teatra Odeon

Nakon Željkovih otkaza, oglasio se direktor teatra, glumac i reditelj Marko Jovičić, koji je otkrio kakav je trenutno njegov status.

"U kući sam, idem na probu dalje", rekao je Marko Jovičić, pa dodao:

"Ništa još pravno nije riješeno, to je prva stvar, a druga jeste da sprovodi reforme, kako bi sve bolje funkcionisalo", istakao je on.

Marko ističe da ga odluka nije iznenadila, ali dodaje da su svi uložili velike napore da teatar uspije. Na pitanje da li se plaši da bi mogao da ostane bez radnog mjesta, rekao je:

"Pa ne, tamo smo svi sve uložili, po 24 sata smo provodili u Teatru Odeon, sve ljudske napore smo uložili da to pozorište uspije," izjavio je za Blic.