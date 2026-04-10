"Ja sam žena boem i mogu sve": Vesna Zmijanac odgovorila koleginici koja ju žestoko isprozivala i uvredila

Muzička zvijezda Vesna Zmijanac oglasila se nakon što ju je pjevačica Zorica Erić isprozivala javno na Instagramu.

Vesna Zmijanac, koja i dalje aktivno nastupa, pravi ogromne koncerte i puni kafane, kratko je odgovorila na najstrašnije uvrede i prozivke takmičarke iz "Nikad nije kasno", koja je komentarisala Vesnin nastup na kojem je sjedjela, držala cigaretu i pjevala.

"Nisam vidjela šta je ona komentarisala, niti me zanima. Ja sam žena boem i mogu sve, može mi se. Brena još otkad sjedi na stolici i pjeva. Lukas isto sjedi, puši i pjeva. Pa ne mogu ja samo da stojim četiri sata tamo, to je kafana. Bilo je jako veselo i lijepo, ljudi su uživali, to je najbitnije", rekla je Vesna za Informer.

Zorica je takođe u svojoj objavi navela da smatra da Zmijančeva treba da se penzioniše, a na to je odgovorila kratko i jasno:

"Ja sam u penziji odavno!"

Podsjetimo, Vesnina mlađa koleginica Zorica Erić uputila joj je vrlo oštru kritiku.

"Niko ništa, pijana tetka. Morž", napisala je ona u opisu.

Nakon ove objave, Zorica je dobila mnogo poruka kojima su pokušali da opravdaju Vesnino ponašanje, te se Erićeva ponovo oglasila.

"Da nekome slučajno ne padne na pamet da mi pala**di po inboksu kako je Vesna legenda i da njoj sve može. E, ne može! Ne može i tačka. Ovo je najniži oblik nekulture i nepoštovanja publike koja pritom otpjeva više od pola njenog nastupa jer ona ne može da zine više. Neka se gospođa pomiri s tim da ne može više i dostojanstveno se penzioniše. Posebno me iritira kada mi neko kaže da je bolesna, operisana… i? Sjediš na bini, piješ i pušiš?", napisala je Erićeva.