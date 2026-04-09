"Neka se pomiri sa tim da ne može da zine": Nakon snimka na kom Vesna Zmijanac puši i pjeva, pjevačica udarila na nju

Poslednji snimak sa nastupa Vesne Zmijanac izazvao je more reakcija, a među prvima se oglasila i pjevačica Zorica Erić

Nedavno se na društvenim mrežama pojavio snimak sa jednog nastupa Vesne Zmijanac, koji je brzo privukao veliku pažnju. Na videu se vidi kako pjevačica sedi na bini, dok istovremeno puši i pjije.

Klip se munjevito proširio internetom i izazvao podijeljene reakcije publike. Dok jedni ovu njenu opuštenost i spontanost doživljavaju kao simpatičnu i zabavnu, drugi izražavaju zabrinutost za njeno zdravlje. Ima i onih koji smatraju da takvo ponašanje nije primjereno i da nije u redu prema publici koja je došla na nastup.

Iz tog razloga je pomenuti snimak podelila Vesnina mlađa koleginica Zorica Erić, koja je nije štedela, već joj je uputila vrlo oštru kritiku.

- Niko ništa, pijana tetka. Morž - napisala je ona u opisu.

Nakon ove objave, Zorica je dobila mnogo poruka kojima su pokušali da opravdaju Vesnino ponašanje, te se Erićeva ponovo oglasila.

- Da nekome slučajno ne padne na pamet da mi pala**di po inboksu kako je Vesna legenda i da njoj sve može. E, ne može! Ne može i tačka. Ovo je najniži oblik nekulture i nepoštovanja publike koja pritom otpjeva više od pola njenog nastupa jer ona ne može da zine više. Neka se gospođa pomiri s tim da ne može više i dostojanstveno se penzioniše. Posebno me iritira kada mi neko kaže da je bolesna, operisana… i? Sjediš na bini, piješ i pjušiš? - napisala je Erićeva.

