Milica Todorović ima privatan biznis: Zgrnuće ogromnu lovu, pomažu joj i roditelji

Milica je sa poroditeljima odlučila da unovči novac zarađen od pjevanja i pokrene biznis.

Pjevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti otkako je ostala u drugom stanju, a odlučila je i da nakon porođaja vrijeme provodi sa sinom Bogdanom te se i dalje nije vratila nastupima.

Ona je prije nekoliko godina sa roditeljima pokrenula privatan biznis u Kruševcu. Milica Todorović i njena porodica uzgajaju pudle, a cijena štenaca kreće se i po nekoliko stotina eura.

Inače, pjevačica trenutno sa sinom Bogdanom boravi upravo u rodnoj kući gdje su proslavili rođendan njene majke Jasmine, a ostaće i za Vaskrs kako bi bili na okupu za najvažniji hrišćanski praznik.

Skandal nakon porođaja

Nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pjevačica dobila sina. Tim povodom se pjevačica oglasila samo jednom, iz porodilišta.

"Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bijele. I od te istine ne bježim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih riječi stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna. Razumijem da postoje snažne emocije. Razumijem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si prije svega čovjek, žena, majka", navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

