Ovaj pevač je prvi dečko Milice Todorović: Priznao da se dalje čuje sa njom iako je oženjen, bili omiljen par na estradi

Nenad Jovanović i dalje nastupa, a ovako je svojevremeno govorio o Millici Todorović.

Prva ljubav Milica Todorović, pjevač Nenad Jovanović, u jeku svoje popularnosti povukao se sa javne scene, ali muziku nikada nije napustio.

Nenad se nije mnogo promijenio od vremena kada je nastupao u „Zvezdama Granda“, a mnogi su komentarisali da mu je glas danas još jači i zreliji nego ranije. Publika je pjevala sa njim u glas, a atmosfera je bila usijana od prve do posljednje pjesme.

Podsjetimo, ljubav između Milice i Nenada rodila se tokom takmičenja u „Zvezdama Granda“, gdje su zajedno gradili karijere i bili jedan od omiljenih parova na estradi. Njihova veza trajala je nekoliko godina, a i nakon raskida ostali su u dobrim odnosima. Oženio se 2014. godine i sa suprugom ima sina Danila. Redovno nastupa, ali se na estradnu scenu ne vraća, već radi svirke i veselja.

Podsjetimo, Nenad Jovanović je svojevremeno otkrio u kakvim je odnosima sa Milicom Todorović.

„Milica i ja smo ostali u sjajnim odnosima. Nikada nije bilo zle krvi između nas. Rastali smo se kao prijatelji. Kroz takmičenje smo mnogo toga prošli zajedno, pa smo i danas jedno drugom podrška ukoliko zatreba. Milica je divan prijatelj i kolega“, rekao je on za Kurir.