Milica se oglasila nakon što se saznalo da ne živi više u Beogradu: Objavila sve javno, evo kome se obratila

Milica je trenutno van Beograda, gdje provodi vrijeme sa porodicom i uživa u lijepim trenucima sa nasljednikom.

U domu Milica Todorović ovih dana vlada prava porodična i praznična atmosfera. Nakon što se nedavno ostvarila u ulozi majke i na svijet donijela sina Bogdana, pjevačica uživa u najljepšim trenucima sa najbližima u rodnom Kruševcu, a dio te intime podijelila je i sa svojim pratiocima.

Pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografiju svoje majke, koja proslavlja rođendan, uz kratku, ali emotivnu poruku. Ova objava izazvala je brojne reakcije, jer je pokazala koliko su joj porodične vrijednosti važne.

"Majčice, srećan ti rođendan", napisala je Milica Todorović.

Skandal nakon porođaja

Nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pjevačica dobila sina. Tim povodom se pjevačica oglasila samo jednom, iz porodilišta.

"Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bijele. I od te istine ne bježim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih riječi stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna. Razumijem da postoje snažne emocije. Razumijem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si prije svega čovjek, žena, majka", navela je ona između ostalog u svom saopštenju.