logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milica se oglasila nakon što se saznalo da ne živi više u Beogradu: Objavila sve javno, evo kome se obratila

Milica se oglasila nakon što se saznalo da ne živi više u Beogradu: Objavila sve javno, evo kome se obratila

Autor Đorđe Milošević
0

Milica je trenutno van Beograda, gdje provodi vrijeme sa porodicom i uživa u lijepim trenucima sa nasljednikom.

Milica se oglasila nakon što se saznalo da ne živi više u Beogradu Izvor: TV Prva / screenshot

U domu Milica Todorović ovih dana vlada prava porodična i praznična atmosfera. Nakon što se nedavno ostvarila u ulozi majke i na svijet donijela sina Bogdana, pjevačica uživa u najljepšim trenucima sa najbližima u rodnom Kruševcu, a dio te intime podijelila je i sa svojim pratiocima.

Pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografiju svoje majke, koja proslavlja rođendan, uz kratku, ali emotivnu poruku. Ova objava izazvala je brojne reakcije, jer je pokazala koliko su joj porodične vrijednosti važne.

"Majčice, srećan ti rođendan", napisala je Milica Todorović.

Izvor: milicatodorovicofficial / Instagram

Skandal nakon porođaja

Nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pjevačica dobila sina. Tim povodom se pjevačica oglasila samo jednom, iz porodilišta.

"Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bijele. I od te istine ne bježim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih riječi stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna. Razumijem da postoje snažne emocije. Razumijem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si prije svega čovjek, žena, majka", navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

milica todorović selidba

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ