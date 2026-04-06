Milica Todorović objavila prvu fotografiju sa sinom Bogdanom

Pjevačica je na svom Instagramu podijelila objavu sa svojim sinom.

Prva fotografija Milice Todorović sa sinom raznježila je mnoge, napustila je Beograd i praznične dane provodi u Kruševac, gdje uživa sa najmilijima dok snažno grli svog nasljednika.

Dva meseca nakon porođaja, pjevačica je odlučila da se skloni od gradske vreve i vrijeme posveti porodici. U susret Uskrs spakovala je kofere i otišla u rodni grad, kako bi praznike provela u toplini porodičnog doma.

Milica se ne odvaja od sina Bogdana, a sada je sa pratiocima podijelila i prvi zajednički trenutak. Na društvenoj mreži Instagram objavila je fotografiju na kojoj ga nježno drži u naručju. Mali Bogdan bio je obučen u teget odijelce i kapicu na pruge, dok je spokojno uživao naslonjen na majčino rame.

Pjevačica nije skidala osmijeh sa lica, vidno ispunjena i srećna u novoj životnoj ulozi.